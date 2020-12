Megint elmarasztalta Magyarországot az EU Bírósága azért, ahogy a menekültekkel bánik

Magyarország megszegte az uniós szabályokból következő kötelezettségeit, amikor egyrészt nem biztosított megfelelő nemzetközi jogi védelmet a menedékkérőknek, másrészt jogellenes fogva tartotta őket a tranzitzónákban, illetve szintén jogellenesen viszaküldte őket a határon - ezt az ítéletet hozta az Európai Unió Bírósága.



A per az Európai Bizottság és Magyarország között folyt, és az volt a lényege, hogy az unió kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, amelyet a bíróság most helybenhagyott - írja a euronews.com. Az ítélet a következőket állapítja meg:Magyarország a nemzetközi védelem megadására vonatkozó kötelezettségét megszegte, amikor szándékosan olyan helyzetet idézett elő, hogy harmadik országból érkező menedékkérők számára a lehetetlennel legyen határos a kérelmük beterjesztése, illetve szándékosan késleltette annak feldolgozását.Őrizetben tartotta őket a tranzitzónákban, holott ez a Magyarország által ratifikált nemzetközi egyezmények értelmében csak meghatározott feltételek fennállása esetén lenne jogszerű, ezek egyike sem állt fent, miközben a magyar hatóságok mindenkit a tranzitzónába zártak, aki nem volt 14 évesnél fiatalabb, kísérő nélküli kiskorú.Elutasította a Bíróság azt az érvelést, hogy a migrciós válság kivételes volta miatt el lehetett térni a vonatkozó uniós szabályoktól.Megszegte a kötelezettségeit Magyarország azzal is, hogy a rendőrök sok menedékkérőt erőszakkal visszaküldtek a kerítés túloldalára, ez kitoloncolásnak minősül, amelyre szintén számos szabály vonatkozik, ezek egyikét sem tartották be. 4,5 év alatt töb mint ötvenezer embert kényszerített Szerbiába.Májusban egy korábbi ítélet már kimondta, hogy az uniós jogszabályokba ütközik Magyarországnak az az értelmezése, hogy aki biztonságos harmadik országból - tipikusan Szerbiából - érkezik, azt nem illetheti meg menekültügyi védelem, mert nem forog közvetlen életveszélyben. (euronews.com, hírszerk.)