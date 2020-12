Emmanuel Macron, Franciaország elnöke koronavírusos

Pozitív lett Emmanuel Macron francia elnök koronavírus-tesztje csütörtökön.



Franciaországban a legfrissebb adatok szerint 2 465 126 fertőzöttet, 59 472 halálos áldozatot regisztráltak, és 186 004-en gyógyultak fel csütörtök reggelig. Az elmúlt 24 órában 17 165 új fertőzöttet regisztráltak, valamint elhunyt 1224 ember.Emmanuel Macron francia elnök is elkapta a betegségeket az Élysée-palota tájékoztatása szerint. A France24 beszámolója szerint az államfőnek nincsenek tünetei. Le Monde beszámolója szerint a politikus 7 napra karanténba vonul, de távollétében is folytatja munkáját, ellátja elnöki teendőit.A járvány szép sorban a világ vezetőit és főbb politikusait is eléri: volt már Covid-19-beteg Jair Bolsanaro brazil, Donald Trump amerikai elnök is, Boris Johnson brit miniszterelnök még intenzív osztályra is került. Magyarországon Szijjártó Péter külügyminiszter is megfertőződött.