Szerdától egyértelműbben jelzi a Facebook, ha coviddal kapcsolatos álhírre reagáltunk

A Facebook-ot működtetők arról tájékoztattak, hogy közérthetőbb módon jelzik ezentúl, ha megállapítják egy tartalomról, hogy a koronavírussal kapcsolatos téves információkat tartalmaz.



Ezeket a tartalmakat természetesen eltávolítják, ugyanakkor értesítést küldenek mindazoknak, akik lájkolták, kommentálták a szóban forgó bejegyzést vagy bármi módon reagáltak a kifogásolt tartalomra. Mint írják, április óta próbálkoznak ilyesmivel: korábban a hírfolyamokban helyezték el a figyelmeztető üzeneteket.„Azóta kutatást végeztünk annak érdekében, hogy jobban megértsük, mi a leghasznosabb az emberek számára, és ezeket személyre szabottabb értesítésekké alakítottuk át, hogy egyértelműbb legyen az üzenet” – írják.Ezentúl tehát, ha kapcsolatba kerültünk olyan tartalommal, ami a Facebook szerint álhírnek számít, a következő történik majd:- kapunk egy értesítést arról, hogy a tartalmat eltávolították- ha rákattintunk erre az értesítésre, a Facebook megmutatja nekünk a kifogásolt bejegyzés miniatűrjét, valamint további információkat arról, hogy hol terjedt ez a tartalom és miként léptek fele vele szemben- arról is tájékoztatást kapunk, hogy pontosan miért távolították el a bejegyzést (pl. „A bejegyzés tartalmazta azt a hamis állítást, hogy a COVID-19 nem létezik”.)- a Facebook azt is felajánlja, hogy a felhasználót eljuttatja a járványügyi tájékoztató információs oldalukra- azt is felajánlja továbbá, hogy mondjuk vissza a annak a csoportnak vagy oldalnak a követését, ahol a kifogásolt bejegyzés megjelent.