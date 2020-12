Egy New York-i nővér kapta az első oltást Amerikában

Elkezdték a koronavírus elleni oltások beadását az Amerikai Egyesült Államokban is, ezt maga Donald Trump is megerősítette a Twitteren:



First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Be van jelentve az első beadott vakcina. Gratulálok Amerika! Gratulálok a nagyvilágnak! - írta.a sajtó előtt egy Queens kerületi kórházban oltották be, őt külön köszöntötte, New York állam kormányzója.A koronavírus-járvány alatt az Egyesült Államokban regisztrálták eddig a legtöbb fertőzéssel összefüggésben álló halálesetet, és most óriási oltási kampány vette kezdetét.