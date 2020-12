A templom előtt lőtt bele a karácsonyi koncertet hallgató tömegbe egy férfi New Yorkban

Tüzet nyitott egy férfi a Manhattan-i St. John the Divine templom előtt az összegyűlt hívekre, akik a vasárnapi karácsonyi koncert végeztével épp készülődtek hazaindulni. A helyszínt biztosító rendőrök visszalőttek, és sikerült kiiktatniuk a támadót.



Hivatalos tájékoztatást az ügyben nem adtak a helyi hatóságok. A sajtó – egy rendőrségi szóvivőre hivatkozva – azt írja, hogy az elkövető súlyosan megsérült. (Videofelvételek készültek arról, ahogy az esemény után helyszínelnek a rendőrök és dolgoznak a mentősök.)Szemtanúk szerint több sérültje is volt a támadásnak, azonban a beszámolók eléggé eltérnek egymástól. Egy francia újságíró szerint kb. 10 méterre állt a tömegtől az elkövető, és 2-3 lövést sikerült leadnia, mielőtt a rendőrök leszedték. Egy másik szemtanú viszont arról számolt be, hogy 8-10 lövés is eldörrent, mire a hatóság közbeavatkozott.Utóbbi szerint a támadó össze-vissza lövöldözött és azt kiabálta, hogy „Lőjetek le! Öljetek meg!”. A sajtó szerint a támadó életét vesztette. (g4media.ro, hírszerk.)