A járvány miatt ismét teljes zárlatot vezetnek be Németországban

A koronavírus-járvány gyorsulása miatt a tavaszi első fertőzéshullám után ismét bevezetik Németországban a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlatot - jelentették be vasárnap Berlinben.



Az új korlátozásokat december 16-án vezetik be és legkorábban január 10-én vonják vissza - mondtakancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után.A november elején bevezetett óvintézkedésekkel nem sikerült feltartóztatni a második hullámot és visszaszerezni az ellenőrzést az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése felett, így a fertőződések száma az utóbbi napokban ismét exponenciális, robbanásszerű emelkedésnek indult - indokolta a kancellár a karácsonyi bevásárlási szezon végét jelentő döntést.alkancellár-pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az állam nem hagyja magára a zárlat miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalatokat. Az eddigi - ezermilliárd eurós nagyságrendű - támogatási, hitelezési és hitelgarancia-vállalási programok után elindítanak egy újabbat, amelyben akár havi félmillió euró vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak a tevékenységük felfüggesztésére kötelezett cégek. Erre a programra várhatóan havonta 11 milliárd eurót fordítanak.A szövetségi kormány vezetői és az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - a járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányfők egyeztető testülete - rendkívüli tanácskozásán elfogadott megállapodás szerint szerdától valamennyi tartományban bevezetik főszabályként, hogy csak az alapvető létszükségleti cikkeket árusító boltok tarthatnak nyitva, és fel kell függeszteni a közvetlen testi kapcsolatot igénylő szolgáltatásokat is, így bezárnak például a fodrászatok.A napközbeni gyermekellátás és a közoktatás rendszerét ügyeleti üzemmódra állítják át, a munkaadókat felkérik, hogy a lehető legszélesebb körben tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést.Továbbra is legfeljebb két háztartás tagjai találkozhatnak, és a 14 éven aluli gyermekeket nem számítva maximum öt ember. Ezt a korlátozást karácsonykor - december 24-től 26-ig - lazítják, ünnepelni minden háztartásba meghívhatnak legfeljebb négy embert, de csak közeli hozzátartozókat.Szilveszterre és újév napjára gyülekezési tilalmat vezetnek be az egész országban. A tűzijátékok értékesítését betiltják. A közterületi alkoholfogyasztást már december 16-tól megtiltják.A részletszabályok egy sor kivételről rendelkeznek, így például nyitva tarthatnak a bankfiókok és a lábápolásra szakosodott szépségszalonok, az iskolákban pedig folytatódik a végzős évfolyamok hagyományos, tantermi oktatása.A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) vasárnapi adatai szerint az utóbbi 24 órában 20 200 ember szervezetében mutatták ki a vírust, ami bő tízszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 17 767-hez képest. Így már 1 320 716 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 321 halálesetet regisztráltak egy nap alatt. Ezzel 21 787-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Németországban. (MTI)