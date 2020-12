The Lancet: mindenki a vakcinára koncentrál, pedig a szövődményekkel is kellene foglalkozni

A neves orvosi szaklap szerint egyre több, koronavírus-fertőzésen átesett páciensnél jelentkeznek hosszú távon fennálló szövődmények. A The Lancet Wuhan-ban végzett kutatásokra hivatkozva ír arról, hogy 6 hónapig, de akár hosszabb távon is fennálló problémákkal kell számolni a betegség lefolyását követően. Ezek között szerepelnek légzési nehézségek, fáradékonyság, fejfájás, mellkasi fájdalmak, mozgásszervi problémák, de álmatlanság és depresszió is, és minden korcsoportban felfedezhetőek ezek a tünetek.



Mint rámutat, tetten érhetőek ugyan erőfeszítések e téren, azonban mindezek ellenére még nagyon sok az ismeretlen tényező. Nem tudni például, hogy mennyi ideig állhatnak fenn a poszt-covid problémák, mely tünetek sorolhatóak ebbe a kategóriába, kik tartoznak rizikócsoportba, pontosan mi vezet a szövődmények kialakulásához, és hogy lehet ezeket megelőzni és kezelni?Hangsúlyozza, bár érthető, hogy most a szakemberek a vakcinával vannak elfoglalva, szükség van arra is, hogy a szövődményekkel küszködőkre is figyeljünk. Alapos kutatásokra van szükség, és minél hamarabb ki kell dolgozni a kezelésre vonatkozó eljárásokat, hogy az orvosok tudjanak segíteni azokon a betegeken, akik a fertőzést követően is egészségügyi problémákkal küzdenek.