Times: Biden és Kamala Harris az év emberei

Az amerikai választások győztese, a demokrata Joe Biden és alelnökjelöltje, Kamala Harris lett az év embere az amerikai Time magazinnál. Az újság főszerkesztője, Edward Felsenthal szerint Biden és Harris „az amerikai történet megváltoztatásával” érdemelte ki a címet, illetve azzal, hogy „megmutatták, az empátia erői erősebbek, mint a megosztottságé”, és azzal, hogy „megosztották a gyászoló világgal a gyógyulás vízióját”.



Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

A Time magazin 1927 óta ítéli oda az adott év legbefolyásosabb emberének „az év embere” címet. 1927 óta három kivétellel az összes amerikai elnököt az év emberének választották a lapnál legalább egy alkalommal, legtöbbjüket Bidenhez hasonlóan megválasztásuk évében. Nem ez az első alkalom, hogy nem egy, hanem több ember kapja a címet. Korábban az év embere lett többek között Richard Nixon és Henry Kissinger (1972), Bill és Melinda Gates, valamint Bono (2005) és a magyar szabadságharcosok is (1956).A Time által kiválasztott személyiség a politikára és a társadalomra gyakorolt befolyása miatt kapja ezt a kitüntetést. 2016-ban Donald Trump volt az év embere, miután győzelmet aratott az elnökválasztáson. Tavaly Greta Thunberg svéd klímaaktivistát választották meg az év emberének. 2015-ben Angela Merkel német kancellárt.Minden megválasztott amerikai elnök volt az év embere a magazin szerint az elnöksége alatt, de most először ítélték a címet oda az államfővel együtt az alelnöknek is.Az év oltalmazói az USA vezető járványügyi szakembere, Anthony Fauci és az egészségügyi dolgozók lettek, akik saját életüket is kockára téve a frontvonalban harcolnak a koronavírus ellen.