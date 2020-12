Úgy néz ki, megállapodtak: nem fogja vétózni tovább az EU-költségvetést Orbán és Morawiecki

Jaroslaw Gowin lengyel miniszterelnök-helyettesre hivatkozva a Bloomberg azt írja, hogy megállapodás született az EU-s költségvetést vétózó magyarok és lengyelek, illetve a soros EU-elnökséget ellátó Németország között.



Ennek értelmében állítólag a jogállamisági mechanizmus nevű törvénycsomag marad változatlanul a csomagban, de az alkalmazását befagyasztják. A lengyel és a magyar kormány megtámadhatja a törvényt az EU bíróságán, és amíg ott nincs ítélet, addig nem használják.Mivel döntés csak legkorábban 2022 közepén várható, ezért a magyar félnek a választások előtt nem kell már jogállamisági vádakkal és megszorításokkal szembenézni, a lengyelek még elvileg iakár igen, hiszen ott parlament választás csak 2023-ban lesz.A mechanizmus alkalmazásáról a tagállami vezetők a hétvégi EU-csúcson döntenének. Ebben biztosítékot adnak, hogy csak akkor vetnek ki szankciót, ha olyan problémát látnak, amely szorosan összefügg az EU-s költségvetés védelmével. Konkrét példák is szerepelnének a kézikönyvemben arról, hogy milyen ügyeket nem érinthet a jogállamisági mechanizmus. Külön kitérnének arra, hogy családjogi kérdésekben és migrációs témákban egyáltalán nem lehet alkalmazni a mechanizmust.Orbán Viktor nemrég (sokadjára) Varsóba utazott, ahol Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel egyeztettek.Fontos megjegyezni, hogy Jaroslaw Gowin miniszterelnök-helyettes egyszer már azt mondta , hogy megszületett a megállapodás, de akkor az nem bizonyult igaznak. Gowin ugyanis nem a kormányzó nagy párt, a Jog és Igazságosság (PiS), hanem egy kisebb koalíciós párt, az Egyetértés elnöke, ők pedig indvégig a vétó ellen voltak. Most azonban a Bloombergnek egy, a tárgyalásokra rálátó magyar diplomata is megerősítette.A történetben az a furcsa, hogykancellár reggel a Bundestagban még azt mondta , nincs megoldás a vétó helyzetére, és nem is hiszi, hogy egyhamar sikerül találni.