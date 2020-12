Lengyel kormányfő: hónapokig húzódhat az uniós költségvetés ügye

Újabb uniós csúcstalálkozóra lehet szükség a költségvetés ügyében - jelentette ki keddi sajtóértekezletén Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, megismételve, hogy tartja magát az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen elfogadott budapesti nyilatkozathoz. Morawiecki újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: az uniós források ügyében a költségvetési és a jogállamisági kérdéskört nem szabad "összekeverni". "Ezt az álláspontot egyértelműen megerősítem" - tette hozzá. Lehetségesnek vélte, hogy a költségvetés ügyében az e heti uniós csúcstalálkozó után egy újabb állam- és kormányfői értekezletre lesz szükség. "Készülünk arra, hogy a tárgyalások, megbeszélések hosszú hónapjai következhetnek" - jelentette ki.



Arra a kérdésre, számol-e azzal, hogy a helyreállítási alapot 25 uniós tagállam részvételére szűkítenék, Morawiecki úgy válaszolt, hogy "különféle lehetőségekkel számol". Aláhúzta: Lengyelország és Magyarország álláspontja a keretköltségvetés és helyreállítási alap kérdésében egységes. Hozzátette: tartja magát az Orbán Viktor miniszterelnökkel aláírt budapesti nyilatkozathoz - írja az MTI.Mint ismeretes, a 2021–27-es uniós költségvetés ügyében magyar–lengyel vétót helyezett kilátásba a két közép-európai ország, amiatt, hogy az EU az úgynevezett jogállamisági mechanizmushoz kötné a jövőben az uniós pénzek kifizetését.Az atv.hu szerint Donald Tusk, a Néppárt lengyel elnöke azt posztolta tegnap EU-büdzsé és a vétó kapcsán, hogy a békepolitika hatástalan volt azokkal szemben, "akik nyíltan és szégyentelenül sértik elveinket"."Ha megbízható partnerek akarunk lenni azok számára, akiket otthon, de globális dimenzióban is megvédeni akarunk - jogállamiság, a kisebbségi jogok, a szabad média, a polgári szabadságjogok - akkor először a saját házunk táján kell rendet tennünk. A többéves pénzügyi keret és a helyreállítási alap kérdésében kialakult válsághelyzet - a jogállamiság tiszteletben tartásával az összekapcsolása - megmutatta, hogy "a békepolitika mennyire hatástalan volt azokkal szemben, akik nyíltan és szégyentelenül sértik elveinket" - posztolta Tusk.Tegnap derült ki, hogynek, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetőjének, amelyben a Fidesz és az EPP közötti kapcsolatok lazítását kezdeményezi. A miniszterelnök a levélben a nézet- és érdekkülönbségekre, valamint a kommunikációs problémák elkerülésére hivatkozva javasoltja az "új konstrukciót".Ez egy olyan együttműködési forma lenne a Fidesz és a Néppárt között, mint amilyen 1999-2009 között az EPP-sek és a brit konzervatív párt EP-képviselői között állt fenn. Akkor a britek külső szövetségesként csatlakoztak a frakcióhoz, abban egy külön csoportot alkottak. Viszont a britek konzervatívok csak úgy tudtak csatlakozni az EPP-hez, hogy nem voltak tagjai egyetlen európai pártcsaládnak sem. Tehát az Orbán Viktor által javasolt partnerséget csak olyan képviselők alskíthatnának ki az EPP európai parlamenti csoportjával, akik nem tartoznak az Európai Néppárthoz. Kérdés, hogy a Fidesznek ki kéne lépnie előzetesen a Néppártból, hogy az EP-képviselőik együttműködési megállapodást köthessenek a frakcióval.Sokatmondó az is, hogy tegnap Manfred Weber a Twitterrére tette ki a 2019-es európai parlamenti választási kampányban elmondott beszédének egy részletét: azt, amikor hitet tett a jogállamisági mechanizmus mellett tavaly tavasszal."A EP2019 kampányban beszéltem a jogállamiság védelméről Európában. Jogállamisági mechanizmusra minden eddiginél nagyobb szükségünk van szabadságjogaink és európai életmódunk védelme érdekében. A független bírákat és az ingyenes médiát ma már nem lehet természetesnek tekinteni Európában" - írta a Twitterén.Ezzel nyilván szintén Orbán Viktornak üzent, megerősítve, hogy egy centit sem mozdulnak vissza az Európai Parlamentben a jogállamisági mechanizmus kérdésében.Két hete Manfred Weber a De Standaardban azt üzente a vétózó Orbán Viktornak: az Európai Néppárt már kizárta volna a Fideszt, ha nincs koronavírus-járvány. Akkor még azért azt is hozzátette, "még nem késő megadni a jóváhagyását".Az Európai Néppártban tehát Tusk és Weber is egyértelműen összekötötte a vétót a Fidesz-tagsággal a Néppártban - vonja le a következtetést az atv.hu.Az Európai Tanácsban csütörtökön-pénteken tárgyalják az összesen 1800 milliárdos EU-büdzsé, a segélyalap és a vétó kérdését. Tegnap Szijjártó Péter ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy a magyar és a lengyel kormány továbbra is kész a vétóra. Magyar kormányközeli források szerint elhúzódó kompromisszumkeresés lehet majd az EU-csúcson Brüsszelben, és akár hétfőig is elhúzódhat a tanácskozás. 13smok képe a Pixabay -en.