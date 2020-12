Németországban teljes zárlat lesz karácsony után?

Több mint egy hónap részleges zárlat után sem enyhül a koronavírus-járvány második hulláma Németországban. Angela Merkel kancellár hétfői sajtóértesülések szerint újabb szigorításokat sürget.



Egybehangzó sajtóértesülések szerint a kancellár a pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának ülésén kiemelte, hogy "nagyon-nagyon komoly" a járványhelyzet, és az új fertőződések túlságosan magasan stabilizálódott számát nem lehet kellőképpen csökkenteni az eddigi intézkedésekkel.Jó irányba tett helyes lépésnek nevezte a bajor tartományi kormány döntését, amellyel szerdától január 5-ig tovább szigorítják az emberek fertőzésveszéllyel járó érintkezéseinek visszaszorítását szolgáló korlátozásokat. A legfőbb új szabály, hogy mindenki csak a leginkább szükséges esetben - például munkavégzés, bevásárlás, testmozgás céljából - hagyhatja el az otthonát.Újabb korlátozások nemcsak Bajorországban, hanem az összes többi tartományban is szükségesek, hogy Németország át tudja vészelni a telet - húzta alá Angela Merkel, mielőbbi döntést sürgetve.A kancellár a kiszivárgott részletek szerint azt akarja elérni a járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányoknál, hogy rendeljenek el csaknem teljes körű zárlatot a karácsony utáni első naptól, december 27-től január 3-ig, vagy szükség esetén január 10-ig. A legfőbb szigorítás az lenne, hogy csak a mindennapi élethez elengedhetetlen termékeket árusító boltok tarthatnának nyitva. Angela Merkel szerint azt is el kellene rendelni, hogy a tanítási szünet egy héttel tovább tart, vagyis a tanulók csak a január 11-vel kezdődő héten mehetnek ismét iskolába.A kancellári hivatal már dolgozik is az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - a tartományi kormányfők egyeztető testülete - és a szövetségi kormány újabb rendkívüli tanácskozásának előkészítésén, az időpontot még a héten kijelölhetik.A járvány nyár végén kibontakozott második nagy hulláma miatt eredetileg csak novemberre vezettek be az alapvető fertőzésvédelmi szabályokon - távolságtartás, maszkviselés, gyakori kézmosás és szellőztetés - túlmutató korlátozásokat Németországban. Csaknem teljesen leállították az idegenforgalmat, a vendéglátást, a kulturális élet intézményrendszerét és a szabadidő eltöltésére szakosodott egyéb szolgáltatások sorát.A fertőzések számának robbanásszerű növekedése megállt, de a várt trendforduló nem következett be. Ezért az MPK és a szövetségi kormány legutóbbi tanácskozásán elhatározták, hogy január 10-ig meghosszabbítják a korlátozásokat, és több szabályt meg is szigorítanak. Megegyeztek a többi között arról, hogy két háztartás tagjai közül a korábbi tíz helyett legfeljebb öt ember találkozhat, leszámítva a 14 éven aluli gyerekeket.A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfői adatai az utóbbi 24 órában 12 332 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2). Ez több mint tízszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 11 169-hez képest.A SARS-CoV-2 okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 147 halálesetet regisztráltak egy nap alatt.Az új esetekkel együtt 1 183 654 fertőződést mutattak ki vírusteszttel, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 18 919-re emelkedett Németországban.A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) hétfői összesítése szerint egy nap alatt 71-gyel, 4179-re emelkedett. Gépi lélegeztetésre 60 százalék - 2513 beteg - szorul.A DIVI kimutatása szerint országszerte 27 291 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 5450 ágy szabad.