Orbán Viktor rejtélyes levelet írt, ami talán azt jelenti, hogy kilépne az Európai Néppártból

Orbán Viktor levélben tájékoztatta Manfred Webert, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetőjét, hogy szeretné lazábbra fűzni a Néppárt és a Fideszes EP képviselők kapcsolatát – írja a Népszava.



A lap birtokába került levélben Magyarország miniszterelnöke, a Fidesz elnöke arra hivatkozik, hogy az új típusú lazább kapcsolat azért szükséges, hogy elkerülhetővé váljanak a nézet- és érdekkülönbségek, valamint a kommunikációs problémákat is kiküszöböljék. Orbán emlékeztette az EPP vezetőjét, hogy így arra is megoldást találnának, hogy a Néppárt „közös akarattal” felfüggesztette a Fideszt, de mégis a pártcsalád tagjai maradtak.„Ezt a kérdést sohasem vettük elő és tárgyaltuk meg alaposan” – hangsúlyozta levelében Magyarország és a Fidesz első embere.Az elképzelés szerint az újszerű kapcsolat olyasmi lenne, amilyen 1999-2009 között az EPP-sek és a brit konzervatív párt EP-képviselői között állt fenn, ahol az Egyesült Királyság képviselői külső szövetségesként, külön csoportot formálva tartoztak a Néppárthoz.E logika vélhetőleg azt jelenti, hogy a Fidesz kilépne a kereszténydemokraták politikai közösségéből, majd a Fideszes EP-képviselők egy együttműködési megállapodást kötnek a frakcióval. Viszont egy ilyen csatlakozásnak – újszerű együttműködésnek – ugyancsak olyan feltételei vannak, hogy egyet kell érteni az EPP által vallott értékrenddel, azaz demokratikus, jogállami normákkal – írja a Népszabadság.A levél valóságát az EPP részéről megerősítették a Telex számára . Az EPP európai parlamenti képviselőcsoportjának kommunikációs igazgatója,, a magyarországi független portál részére a következőt nyilatkozta:„Meg tudom erősíteni, hogy megkaptuk Orbán miniszterelnök levelét. Bármit is akar ugyanakkor elérni ezzel a javaslattal, arról őt kell megkérdezni.”A kommunikációs igazgató szerint – a fentebb vázolt modell szerint – amennyiben „a fideszes EP-képviselők el akarják hagyni a képviselőcsoportot, és megpróbálnak tárgyalni egy ilyen megállapodásról, akkor ezt szabadon megtehetik, senkit sem kényszerítünk az EPP tagságára. Az ilyen megállapodás csoportszintű elfogadásához ugyanakkor szavazásra van szükség, ha nincs konszenzus, nincs lehetőség sem az ilyen társulások elfogadására – fejtette ki álláspontját Pedro Lopez de Pablo.A Fidesz Európai Néppárti (EPP) tagságát övező vita azt követően élénkült fel, hogy Magyarország megvétózta a jogállamiság feltételeihez kötött anyagi juttatásokat.Ebben a forrongó vitában esett szó arról is, hogy egy gestapós hasonlat miatt, Fideszes EP-képviselőt kizárnák az Európai Néppártból . Ugyancsak a vétóval kapcsolatban írta meg a vállalhatatlan publicisztikáját , és ebben a hangulatban került sor, Fideszes EP-képviselő szabálysértő szexpartin való lebukására is.Orbán Viktor mostani levelét EP-s források egyszerűen úgy értékelték, mint egy burkolt bejelentést, hogy a Fidesz a kereszténydemokrata pártcsalád elhagyására készül – írta a Népszabadság. (