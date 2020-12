A Reuters nagy melléfogása: Orban lemondását Orbán képével illusztrálta

A Romániai sajtó azon nevetgél, hogy mennyire melléfogott a nemzetközileg pontosságáról, körültekintéséről, korrekt tájékoztatásáról híres Reuters hírügynökség, amikor Ludovic Orban lemondását, tévedésből a magyarországi miniszterelnök, Orbán Viktor fotójával illusztrálta.



Mint sajtómunkások mi is gyakran követünk el tévedéseket, írunk egyes dolgokat hibásan, helytelenül. Így együtt érző derűvel vettük észre, hogy a londoni székhelyű világhírügynökség is elkövet bakikat. Amúgy a hírük pontos volt, csak a képet cserélték el.A romániai sajtó szerint nem lehet tudni, hogy mennyi ideig terjedt a hír a bukaresti Orban helyett a budapesti Orbán képével: egyesek szerint több mint egy óráig maradt észrevétlen a tévedés, amíg cserélték.Észrevételünk szerint a Reuters hírét átvette a Yahoo! News is, ahol még mindig Orbán Viktor képével terjed a világhír, hogy Orban lemondott. A tévedés vélhetőleg sokakat mulattat, sokakat elszomorít – mert szeretik Orbán Viktort, s nem kívánják lemondását –, ismét sokakat pedig megörvendeztet. (