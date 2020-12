LMP: Nagy öröm, hogy továbbra is lesz magyar képviselet a román parlamentben

„Gratulálunk az RMDSZ-nek és a magyar összefogásnak a romániai parlamenti választáson elért szép eredményhez! – írja szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményükben a magyarországi ellenzéki párt, az LMP.



„Gratulálunk, hogy az összefogással megteremtették a magyar egységet, örömmel látjuk, hogy a következő 4 évben is erős képviseletük lesz a magyaroknak a román törvényhozásban. Minden ciklus hordoz magában új kihívást, a most következőben nagyobb teher, feladat, és önmérséklet hárul majd a megválasztott tisztségviselőkre, hogy az újonnan bejutott román szélsőjobb és magyarellenes párt, az AUR támadásait védeni és kezelni tudják a parlamentben is” – írták.A közlemény aláírói, hozzátették: hisszük, hogy a magyar kisebbség ügyeit a tárgyalóasztalnál, a plénum előtt, az önkormányzatokban és nem az utcán, a temetőben kell megvitatni.„Ebben a rendkívüli járvány sújtotta évben, két választást is sikeresen teljesíteni dicséretet érdemel. Az LMP – Magyarország Zöld Pártja nevében a további munkához kitartást, erőt és bölcsességet kívánunk – zárul a közlemény, amelyet Dr.frakcióvezető ésországgyűlési képviselő aláírása hitelesít. (közlemény)