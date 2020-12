Az amerikai mellett most már kínai zászló is „lobog” a Holdon

Több mint öt évtized után újra beindulhat az űrverseny, ugyanis az első amerikai Holdra szállást követően 2020 december 5-én Kína is kitűzte lobogóját a Holdon.



A kifeszített, beállított kínai lobogóról a felvételt a Csang’o-5 űrszonda készítette – a szonda küldetése amúgy kőzetminták begyűjtése volt, amelyeket a Földre hozott további vizsgáltatok céljából.Az Euronews hírügynökség megemlíti, hogy Kína már két korábbi küldetés során is megpróbálta zászlóval jelölni a landolásukat, azonban mindeddig ez nem sikerült.Mint közismert Neil Armstrong volt az egyik első ember aki a Holdon járt, amelyet élőben közvetítettek a televíziók, azóta is szállóigévé vált az asztronauta első mondata:„Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek” – mondta Armstrong 1969. július 20-án. Az akció során az amerikaiak kitűzték a Holdra a zászlójukat, de az már kevésbé közismert, hogy ezt követően még további öt amerikai lobogót szállítottak a Holdra.Elterjedt összeesküvés-elemélet, hogy valójában nem is történt meg a Holdra szállás, hanem az egészet egy hollywoodi filmstúdióban rendezték meg.Az olvasóra bízzuk, hogy mi érdekesebb: hogy a Holdon immár kínai zászló is áll, vagy, hogy a kínaiaknak sikerült a nemzeti lobogójukat kitűzzék egy amerikai filmstúdióban.A nemzeti lobogok egyébként természetesen nem lobognak, mivel a Holdon tartós szélcsend tapasztalható. (