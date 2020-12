Frissítve: Lehet, hogy egyedül maradtak Orbán Viktorék a jogállamisághoz kötött EU-s pénzek vétójával

Azt írja a Reuters a lengyel miniszterelnök-helyettesre hivatkozva, hogy Lengyelország hajlandóvá vált feloldani az EU-s költségvetés és helyreállítási alap vétóját.



csütörtökön az Európai Bizottság több magas rangú képviselőjével tárgyalt, ennek utáa jelentette be, hogy kormánya hajlandó elfogadni az összesen 1,8 ezer milliárd eurós pénzügyi csomagról szóló megállapodást azzal a feltétellel, hogy ahhoz egy részletes magyarázatot fűznek az uniós források lehívását érintő jogállamisági feltételrendszerről."Tudatosult bennünk, hogy ha vétót emelünk, akkor az új büdzsé helyett egy olyan megoldás lép életbe, ami nem lenne előnyös a számunkra" - mondta.A lengyelek bejelentésével úgy tűnik, a magyar kormány maradt az egyetlen a tagállamok közül, aki ellenzi azt, hogy a jogállamisági kritériumok betartásához kössék az EU-s pénzek kifizetését. Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő többször is egyeztettek a közös álláspontról, legutóbb néhány napja utazott Orbán Lengyelországba ez ügyben.Mint arról már beszámoltunk: a jogállamisági feltételek miatt a költségvetési megállapodást két hete Magyarország és Lengyelország nagyköveti szinten elutasította.Szerdánbizottsági elnök bejelentette, hogy ha marad a vétó, akkor 25 tagállam megerősített együttműködés keretében is elfogadhatja a 750 milliárdos mentőcsomagot, és akkor abból teljesen kihagynák Magyarországot és Lengyelországot. Elképzelhető, hogy ez puhította meg a lengyel felet, amellett, hogy a Tanács nyilatkozatot adott volna, hogy nem használják a mechanizmust a tagállamok fele való nyomásgyakorlásra, nem kötik össze a bevándorlók kötelező befogadásával (a magyar fél állítja azt egyedül, hogy erről szó volna), illetve a jövőbeni szankciókat a tagállamoknak lehetősége lesz megtámadni az Európai Bíróságon.Gowin azonban nem biztos, hogy a teljes lengyel kormány álláspontját hangsúlyozza, hiszen nem a a legnagyobb kormánypárt, azaz a Jog és Igazságosság (PiS), hanem a kisebb Egyetértés párt politikusa, aki korábban több nyilatkozatban is utat arra, hogy ellenzi a vétót.

Frissítés:

Varsó teljes egészében kiáll az uniós források kifizetésének feltételrendszerére vonatkozó lengyel-magyar álláspont mellett - hangsúlyozta péntekenlengyel kormányszóvivő."Lengyelország teljességgel kitart az uniós források lehívását érintő feltételrendszerről szóló álláspontja mellett" - olvasható Müller Twitter-bejegyzésében.Varsó "csak az uniós alapszerződésekkel és az Európai Tanács (júliusi) záró következtetéseivel összhangban lévő előírásokat hagyhat jóvá" - írta a szóvivő, hozzátéve: mindez "világosan következik" az ügyben múlt héten Budapesten elfogadott, és hétfőn Varsóban megerősített lengyel-magyar állásfoglalásból is.