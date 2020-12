Elsöprő fölénnyel nyerte meg a namíbiai választásokat Hitler. Uunona Adolf Hitler

Namíbia az egykori Német Délnyugat-Afrika északi részén fekszik, itt nyert a helyi választásokon Adolf Hitler, azaz teljes nevén Uunona Adolf Hitler, aki azóta már az ország alkotmányára is felesküdött – adta hírül ma a nemzetközi sajtó.



RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

A lap szerint az afrikai országban kifejezetten gyakori keresztnévnek számít az Adolf, emellett például Bismarckról is neveztek el utcát Namíbiában.A most megválasztott Adolf Hitler egy helyi rádiónak nyilatkozva elárulta, hogy számára gyerekként teljesen normális volt ez a név, csak felnőttként döbbent rá, hogy akinek a nevét viseli, az egész világot az uralma alá akarta hajtani.A politikust szülőföldjén apartheid-ellenes harcosként ismerik. Az Adolf keresztnév nem ritka az egykori német gyarmaton, ahol a Berliner Zeitung szerint olyan utcák is találhatóak még ma is, mint a Bismarckstraße vagy a Hans-Dietrich-Genscher-Straße. Uunona Adolf Hitler a nevével kapcsolatban elmondta:Nekem gyermekként ez teljesen normális név volt. Csak felnőtt koromban jöttem rá, hogy ez az ember az egész világot le akarta igázni. Semmi közöm ezekhez a dolgokhoz.Hozzátette: apja Hitlerről nevezte el, azonban „valószínűleg nem értette, mit képviselt Adolf Hitler”. Most pedig már késő megváltoztatni a nevét, mert „minden hivatalos dokumentumban szerepel”. Felesége gyakorlatias megoldást választott: egyszerűen Adolfnak hívja.