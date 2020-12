Az álhírek elleni fellépést és a szabad sajtó támogatását szorgalmazza az EB

A választások tisztaságának növelésével és a szabad sajtó védelmével küzdene a demokráciáért az Európai Bizottság. A Brüsszelben bemutatott akciótervből kiderült, hogy az uniós forrásokból támogatnák a civil szervezeteket is, adta hírül a Szabad Európa hírportál.





Vera Jourova értékekért és átláthatóságért felelős bizottsági elnök mutatta be a testület akciótervét, amellyel a demokráciát erősítenék. A terv leginkább a digitális platformok átláthatóságára vonatkozik.



Jourova szerint a választási törvények elavultak az internetes reklámok ügyében ezért ezeket úgy kell átalakítani, hogy megfeleljenek a digitális kornak. Ezen a területen javítani kell a hirdetések szabályozását. "Nem szabad hagyni, hogy a választások a piszkos üzenetek versengéséről szóljanak" - mondta az alelnök. Szerinte szabályozni kell a microtargetingnek nevezett célzott tartalomgyártást.



Új ajánlásokat dolgoznak ki az újságírók védelmében, hiszen ez a szektor nem csak gazdasági szempontból érdekes, hanem az átláthatóság miatt is. Az újságírók jogi védelemre is szükség van, hiszen egyre több támadás éri őket. Átláthatóságra van szükség a médiában, hogy a nézők tudják, kihez kötődik az adott platform. A bizottság anyagi forrásokat biztosítana az oknyomozó újságírók jogi védelmének segítésére, hiszen a riporterek munkáját gyakran nehezítik a tömeges perek. "Azonban nem szeretnénk létrehozni az igazságot kimondó minisztériumot" - mondta Jourova.

Az online félrevezetések ellen úgy küzdene a bizottság, hogy szabályoznák az ilyen kampányokat végrehajtó algoritmusok használatát. "Többé nem bízhatunk abban, hogy a nagy internetes platformok majd szabályozzák saját magukat" - mondta a bizottsági alelnök. Ebben az ügyben nagy szerepe lesz annak a digitális piaci szabályozásnak, amelyet decemberben mutatnak majd be. Javítanák a meglévő uniós eszközöket az unión kívülről érkező félrevezető kampányok ellen is.



Jourova reagált a szlovén kormány döntésére is, amellyel megvonták az állami támogatást a nemzeti hírügynökségtől. A cseh politikus szerint ez aggasztó fejlemény, hiszen a közmédiának fontos szerepe van a tájékoztatásban. Az aggodalmat jelezték a ljubljanai hatóságok felé is.



A lengyel médiahelyzetről Jourova azt mondta, aggasztó a közmédia függetlensége. Ugyanakkor az nem vizsgálják, sugároz-e hamis híreket az ottani állami tévé.

