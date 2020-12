A brit gyógyszerfelügyelet engedélyezte a Pfizer által készített koronavírus elleni oltás forgalmazását

Engedélyezte kedden a brit gyógyszerfelügyelet a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását.



A Pfizer igazgatója korábban azt mondta, hogy a hatósági engedélyezés után néhány órával megkezdheti az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcina forgalmazását és készen állnak első 20 millió, már elkészült adag azonnali kiszállítására azokba az országokba, amelyeknek a hatóságai megadják ehhez a hozzájárulást.Akkor a vakcina kidolgozásában részes másik cég, a BioNTech vezetője is azt mondta, hogy már jövő nyáron sokkal jobb lesz a járványhelyzet, mint most, jövő télre pedig teljesen visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.A Pfizer és a BioNtech gyógyszergyártó csoport november elején bejelentette, hogy közösen kifejlesztett oltóanyaguk hatékonysága az addigi klinikai próbák és vizsgálatok eredményei alapján meghaladja a 90 százalékot.Az Európai Unió várhatóan akár 300 millió adagot is vásárolhat az oltóanyagból.Az EU június közepén fogadta el az úgynevezett európai oltóanyag-stratégiáját, amelynek célja, hogy 12-18 hónapon belül minden európai állampolgár számára magas színvonalú, biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokat biztosítson. Ennek érdekében a bizottság a tagállamokkal együtt előzetes piaci kötelezettségvállalásokat köt az oltóanyaggyártókkal.