Frissítés: az illegális brüsszeli orgia miatt mondott le a Fidesz egyik EP-képviselője

Egy magyar EP-képviselő is részt vehetett azon az illegális szexpartin, amelyet a rendőrség oszlatott fel Brüsszelben – írja a Telex két belgiumi lap cikke alapján. Az egyik hivatkozott sajtóorgánum – a HLN – cikkében arról is írt, miszerint az állítólagos EP-képviselő a Fidesz képviselője lett volna.



Képernyőmentés a helyi hírekből: "Egy állítólag azóta lemondott magyar EP-képviselő is részt vett a partin" / via Telex.hu

A helyi sajtó szerint pénteken egy lokál első emeletén tartottak gang bang szexpartit, amelyen 25 férfi vett részt, közöttük több diplomata és egy EP-képviselő is, aki a sajtóértesülések szerint az eset után lemondott. A helyszínen dolgozó hatóságok az érintett helységben drogot is találtak.Az illegális orgián résztvevőket a rendőrség kihallgatta, kivéve az EP-képviselőt, aki a mentelmi jogra hivatkozva megúszta. A szexparti azért minősült illegálisnak, mert a megszervezése szembement a Belgiumban hatályos járványügyi intézkedéseknek. A pénteki bulit egy olyan rendőrségi alakulat számolta fel, amely ezek betartatásáért volt felelős.Mint közismert vasárnap lemondott tisztségéről Szájer József, a Fidesz EP-képviselője, aki lemondása kapcsán a következőket nyilatkozta: „Döntésem egy hosszabb ideje tartó gondolkodás végére tesz pontot. A lemondás nincs összefüggésben az európai színtéren most zajló, minden eddiginél ádázabb küzdelem tartalmával. A mostani vitában egyetértek a magyar kormány álláspontjával, azt támogatom.”A Telex megkereste a kormánypárti EP-delegáció sajtósait, az Európai Néppárt EP sajtóirodáját, illetve az EP központját is, viszont egyelőre nem kapott választ – így a hírt egyelőre hivatalos forrásból sem megerősítve, sem cáfolva nincs.

Frissítés:

Kedd délután Szájer József közleményben elismerte, hogy a belga sajtóban róla van szó:„A belga sajtóban ma megjelent egy újsághír egy pénteki brüsszeli házibuliról, amelyen jelen voltam. A rendőrségi igazoltatás után jeleztem, hogy képviselő vagyok, mert igazolvány nem volt nálam, a rendőrség az eljárást lefolytatta, szóbeli figyelmeztetésben részesítettek, majd hazavittek.Kábítószert nem fogyasztottam, a rendőrségnek helyben felajánlottam, hogy készüljön hivatalos teszt, de ezt nem tették. A rendőrség szerint extasy tablettát találtak. Az nem az enyém, arról hogy ki és miképp helyezte el nincs tudomásom. A rendőrségnek erről nyilatkozatot tettem.Sajnálom, hogy megsértettem a gyülekezésre vonatkozó szabályokat, ez felelőtlenség volt részemről, az ezért járó szankciókat vállalom.” - írta a közleményben.