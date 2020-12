Újabb neonáci csoportot iktattak ki Németországban

A szövetségi belügyminisztérium közleménye szerint a magát Wolfsbrigade 44-nek és Sturmbrigade 44-nek is nevező csoportosulás felszámolására csaknem kétszáz rendőrt mozgósítottak. Házkutatást tartottak tizenegy tagjának otthonában, lefoglaltak a többi között számszeríjakat, bozótvágó késeket, náci relikviákat és informatikai eszközöket.



A Wolsbrigade 44/Sturmbrigade 44 az idén már a negyedik szélsőjobboldali szerveződés, amelyet betiltottak Németországban.„Gyűlöletet szító és a nemzetiszocialista állam feltámasztására törekvő szervezetnek nincs helye országunkban" – emelte ki a közlemény szerint a tárcavezető,, hozzátéve, hogy "a jogállam határozott reakciójával szembesül, aki szabadságra épülő társadalmunk alapértékei ellen fordul”.A 2016 óta működő szervezet eredetileg a Wolfsbrigade (farkasdandár) 44 nevet viselte. A 44-es szám az abc negyedik betűjét, a D-t jelöli. A DD az egykori náci párt önkéntesekből álló fegyveres szervezete, az SS egyik válogatott kegyetlenkedésekről hírhedt különítményére, a háborús bűnös Oskar Dirlewanger vezette Division Dirlewangerre utal.A Strumbrigade (rohamdandár) 44-et 2018-ban alapították, a szervezet fegyveres szárnyának szánták. A csoport tevékenységét 2018 eleje óta figyelik a hatóságok, tavaly júliusban razziát is tartottak tíz helyszínen bűnszervezet megalakítása és bűnszervezetben viselt tagság gyanúja miatt.Horst Seehofer az idén márciusban a szövetségi parlamentben (Bundestag) kijelentette, hogy a szélsőjobboldali terror fenyegetése a legnagyobb veszély Németországban. Mint mondta, szélsőbaloldali veszély is van Németországban, és továbbra is nagy az iszlamista terror veszélye, de az utóbbi időszak fejleményei azt mutatják, hogy „a szélsőjobboldaliság, a szélsőjobboldali terror és az antiszemitizmus fenyegeti leginkább szabadságon alapuló jogállamunkat”, és ezt a veszélyt nem lehet relativizálni, viszonylagossá tenni. (