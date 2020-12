CNN: Kiszivárgott, hogy Kína hamis adatokat közölt a nyilvánossággal a világjárványról

A Covid-19 járvány első időszakában Kína hamis számokat közölt a nyilvánossággal és a nemzetközi szervezetekkel, derült ki a CNN által feldolgozott és közzétett kiszivárogtatott belső, titkosított dokumentumokból.



A tényfeltáró cikkből kiderült, hogy a kínai hatóságok Hupejben már december elején számos Sars-Cov-2 vírussal megfertőződött megbetegedésről tudtak, illetve a továbbiakban is az általuk regisztrál új esetszámoknál kevesebbet közöltek, mint ahogyan a halálos áldozatok számát is meghamisították.A 117 oldalnyi kiszivárgott dokumentumok, amelyet 'The Wuhan files'-nek nevezett el a sajtó, a 2019 októbere és 2020 áprilisa közötti időszak adatait ismertetik.Az általuk vázolt kép jól kirajzolja a kínai egészségügyi rendszer akkori rugalmatlanságát, amelyet nagyon nagy mértékben korlátozott a hierarchikus bürokrácia, és a merev járványkezelés.A dokumentációk esetenként rámutatnak, hogy olyan is megtörtént, hogy csak az esetek felét közölték a hatóságok: például február 10-én 2478 új megfertőződésről számoltak be, míg a dokumentumok szerint akkor 5918-at regisztráltak.A CNN beszámolója szerint az is kiderült, hogy a világjárvány korai szakaszában a kínai hatóságok további rossz döntéseket is meghoztak: például nagyon hosszadalmas procedúra volt a diagnózis felállítása – a tünetek megjelenése és a diagnózis kimondása, számbavétele között akár 23 nap is eltelt –, az egészségügyi személyzet pedig hibás tesztelési és beszámolási mechanizmusokra támaszkodott.Kínát korábban az Amerikai Egyesült Államok és más nyugati államok azzal vádolták, hogy szándékosan leplezi a vírussal és a járvánnyal kapcsolatos információit, akkoriban viszont a kínai kormány visszautasította a vádakat, azt felelve, hogy folyamatosan „időben, nyíltan és átláthatóan” kommunikált a pandémia kapcsán. A kiszivárgott dokumentumok viszont az ellenkezőjét látszanak igazolni. (CNN, telex.hu Nyitókép: Tayeb MEZAHDIA képe a Pixabay -en.