A budapesti Amerikai Nagykövetség és saját beosztottjai is elítélték Demeter Szilárd cikkét

"A budapesti Amerikai Nagykövetség határozottan elítéli a közelmúltban megjelent véleménycikk kijelentéseit, amelyek egyenlőségjelet tesznek a jelenleg Európában zajló viták és a holokauszt során több millió ember ellen elkövetett rettenetes gyilkosságok közé. A holokauszt bármiféle relativizálása és minimalizálása kapcsán zéró toleranciát kell gyakorolni” - írja a közösségi médiában a budapesti Amerikai Nagykövetség Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának, magyarországi kormánybiztosnak elhíresült cikkére utalva, amelyben Soros Györgyöt Adolf Hitlerhez hasonlította, és Európát Soros gázkamrájának nevezte.



A cikk ellen mind a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) , mind, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség főrabbija, és az izraeli nagykövetség is tiltakozott. Emellett egy petíció is indult azért, hogy elbocsássák a hivatalából, amelyet hétfőre több ezren írtak alá.Vasárnap mi is megkérdeztük Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy le kellene-e mondatni Demetert, ős akkor azt mondta, nem örül a közélet eldurvulásának.Új fejlemény, hogy a nemzetközi és hazai felháborodás mellett a PIM dolgozói, azaz Demeter saját beosztottjai is elhatárolódtak „Elhatárolódunk Demeter Szilárd nyilatkozatától, annak tartalmától, stílusától, a közzététel és a visszavonás módjától. Intézményünk a magyar kultúra iránt elkötelezett és nem részese az aktuálpolitikai diskurzusnak” – fogalmaznak a PIM dolgozói.Demeter végül visszavonta az írást, a Facebook-oldalát pedig törölte . A botrány ezzel azonban nem ért véget, több közéleti szereplő azóta is a főigazgató lemondását követeli.