Nem rúgják ki Demeter Szilárdot

Demeter Szilárdról, a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetőjéről kérdezték a magyarországi ellenzéki képviselők Varga Mihály pénzügyminisztert, miniszterelnök-helyettest az Országgyűlésben hétfőn délután - írja a Telex.



A válaszaiból az derült ki, hogy nem fogja meneszteni a kormány az erdélyi származású igazgatót és kormánybiztost. Varga Mihály szerint ugyanis Demeter „elismerte a hibáját, visszavonta, törölte írását ”., a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője azt mondta: „Demeter Szilárd nem az új zsidó, hanem a régi náci, ismerjük ezt a hangot (…) Azzal hogy a helyén van, önök közösséget vállalnak egy nyílt nácival”Varga válasza erre az volt, hogy „a baloldal kettős mércével mér, mert amikor egy baloldali polgármester (a DK-s) pozitívan nyilatkozott Hitlerről, akkor nem követelték a lemondását”.Demeter Szilárd hatalmas botrányt kavart magyar nyelvterületen, amikor egy Origóra írt publicisztikájábanöt Adolf Hitlerhez hasonlította, akinek szerinte "Európa a gázkamrája". A cikk ellen mind a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) , mind, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség főrabbija, és az izraeli nagykövetség is tiltakozott. Emellett egy petíció is indult azért, hogy elbocsássák a hivatalából, amelyet hétfőre több ezren írtak alá.Vasárnap mi is megkérdeztük Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy le kellene-e mondatni Demetert, ős akkor azt mondta, nem örül a közélet eldurvulásának.