Izrael magyarországi nagykövetsége is szót emelt Demeter Szilárd gázkamrás példálózása miatt

Hatalmas a felháborodás Demeter Szilárd szombati írása körül, ahol Soros Györgyöt Führerként, Európát pedig a gázkamrájaként említi, a liberális eszméket pedig az európai életformára halálos mérgező gázként, ahol természetesen a magyarok és a lengyelek a zsidók. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) már szombaton nyíltan elítélte az Origo hasábjain megjelent publikációt, de Izrael magyarországi nagykövetsége is reagált:



We utterly reject the use and abuse of the memory of the Holocaust for any purpose, as unfortunately appeared in an op-ed today. There is no place for connecting the worst crime in human history, or its perpetrators, to any contemporary debate, no matter how essential.