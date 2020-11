Franciaország: országos tiltakozások zajlottak a rendőrtörvény ellen

Ahogy az előző hétvégén, most szombaton is tömegek vonultak az utcára Franciaország több városában, tiltakozva az új biztonsági törvénytervezet ellen, ami nem engedi mutatni az intézkedő rendőrök arcát a médiában - számolt be az Euronews.



PARIS: Protests against the new Orwellian "Global Security Law" which criminalizes the public for filming or photographing police pic.twitter.com/tOHZeVNYkl — Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) November 21, 2020

HAPPENING NOW - Violent protests and clashes in #Paris still underway. Many injured protesters and police officers.pic.twitter.com/e27qY2k7vo — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 28, 2020

A tiltakozók szerint ez egyrészt a sajtószabadság csorbítása, másrészt elveszi a nyilvánosság kontrollját a rendőri erőszakkal szemben. Párizsban a felvonulás nagyrészt békés volt, de kisebb tüntető csoportok összecsaptak a rendőrökkel, akik közül legalább 23-an megsérültek. A rendőrök nagy mennyiségű könnygázzal vágtak vissza.Franciaországban több rendőri intézkedés éles kritikát váltott ki országos szinten: az aktivisták és a bevándorlókkal szembeni párizsi fellépés után egy fekete zenei producer brutális megverése keltett nemzeti szintű botrányt.Ha nem készültek volna felvételek, nem lehetne bizonyítani a rendőri túlkapásokat, állítják a törvénytervezet ellen tiltakozók. A botrány hatásáraminiszterelnök csütörtök este jelezte, hogy létrejön egy független bizottság a vitatott jogszabály újraírására. Ez ellen viszont a törvényhozók tiltakoznak, mert szerintük a végrehajtó hatalom a parlament hatásköreibe kíván beleavatkozni.