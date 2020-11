A skót miniszterelnök szerint már látótávolságon belül van Skócia függetlensége

Nicola Sturgeon, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) éves kongresszusát megnyitó szombati beszédében kijelentette: az elmúlt egy évben egyre erőteljesebbé, az idén immár tartósan többségi nézetté vált a skót közvéleményen belül a függetlenség támogatása.



"A függetlenség egyértelműen látótávolságon belül van, és én soha nem voltam annyira bizonyos abban, hogy ezt el is érjük, mint most" - fogalmazott a skót miniszterelnök a koronavírus-járvány miatt online fórumként megrendezett SNP-kongresszuson.Nicola Sturgeon - aki az SNP vezetőjének tisztségét is betölti - nem részletezte, hogy mikor tartja lehetségesnek az újabb függetlenségi népszavazás kiírását. Közvetett utalást tett ugyanakkor arra, hogy a referendum meghirdetése a jövő májusi skóciai parlamenti választások után válhat esedékessé. Kijelentette: a májusi választáson minden skót számára az lesz a kérdés, hogy ki hozza meg a Skócia jövőjét formáló döntéseket.

Hozzátette: Skócia népét illeti meg a saját jövőjéről szóló döntés joga.

Nicola Sturgeon ezzel egyértelműenbrit miniszterelnöknek is üzent, a konzervatív párti brit kormányfő ugyanis egyelőre hallani sem akar arról, hogy Skóciában újabb függetlenségi népszavazást tartsanak.A skót függetlenségről 2014-ben már rendeztek egy népszavazást, a résztvevők 55 százaléka akkor azonban arra voksolt, hogy Skócia ne szakadjon el Nagy-Britanniától.akkori brit miniszterelnök a referendum után kijelentette, hogy Skócia függetlensége "legalább egy nemzedéknyi időre" lekerült a napirendről.Ehhez az állásponthoz tartja magát Johnson is, aki több nyilatkozatában elvetette annak lehetőségét, hogy London hozzájáruljon az újabb skót függetlenségi népszavazás kiírásához.Nicola Sturgeon már korábban egyértelműen kizárta, hogy Skóciában - Katalónia példáját követve - nem hivatalos, a brit kormánnyal nem egyeztetett módon rendezzenek újabb függetlenségi népszavazást és többször kijelentette, hogy a referendum csak törvényes keretek között tartható meg.A skót kormányfő azonban többször kifejtette azt a véleményét is, hogy Skócia önálló országként viszonylag gyorsan visszatérhetne az Európai Unióba.A brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.Az Egyesült Királyság - Skóciával együtt - idén januárban ki is lépett az Európai Unióból.Nicola Sturgeon rendszeresen hangoztatott véleménye szerint az újabb függetlenségi népszavazás azért is szükséges, mert Skócia nem engedheti meg, hogy egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London "kirángassa" az EU-ból., az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács volt elnöke a BBC televíziónak nyilatkozva nemrégiben kijelentette: az EU "lelkesen" várná vissza soraiba az esetleg függetlenné váló Skóciát, ám a szabályoknak megfelelően új felvételi eljárásra lenne szükség, és "nem érvényesülne automatizmus" Skócia önálló EU-csatlakozásának folyamatában.