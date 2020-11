A friss kormányrendeletre hivatkozva érvénytelenítik az SZFE idei első félévét

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) esetében a félév érvénytelenítéséhez a magyar kormány járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozott rendeletét használta fel az intézmény új fenntartója - írja a hvg.hu.



"A továbbra is fennálló rendkívüli helyzetre tekintettel a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei az Egyetemen nem állnak fenn" – jelentette ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) fenntartója, aáltal vezetett, az egyetem polgársága által illegitimnek tartott alapítvány kuratóriuma.Az egyetem honlapján pénteken késő este megjelent közlemény a kormány szerda éjszaka megjelent rendeletére hivatkozik.A kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben. "A veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról" című rendelet szerint a vészhelyzet ideje alatt az egyetemek fenntartója érvénytelenítheti a félévet/tanévet, amennyiben valamilyen rendkívüli helyzet miatt nem lehet teljesíteni jogszerűen a tanulmányi kötelezettségeket. Rendkívüli helyzet okai lehetnek:- közegészségügyi ok,- közbiztonsági ok,- természeti csapás,- a tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését közvetlenül fenyegető, elháríthatatlan helyzet.Az SZFE hallgatói korábban úgy tartották, hogy a kormányrendelet alapján, amire most a kuratórium hivatkozik, nem lehet felfüggeszteni a tanítást az SZFE-n, mert az egyetemen a felsorolt okok közül egy sem áll fenn. Ugyanakkor az oktatási ombudsman szerint is jogsértő a tanév felfüggesztése.vizsgálata szerint az egyetem polgársága igazolta , hogy az oktatás az intézmény falain belül rendben zajlik, így a fenntartónak semmilyen alapja nincsen a tanév akadályoztatására.Nyitókép: Színház- és Filmművészeti Egyetem HÖK Facebook oldala