Dúró Dóra panaszkodik, hogy a magyarországi pártok közül a Mi Hazánkat sújtja leginkább a „Facebook-cenzúra”

A 30 napos tiltás lejárta után sem engedi vissza a Mi Hazánk oldalát a Facebook – hívta fel közleményében a figyelmet Dúró Dóra a Mi Hazánk elnökhelyettese. A nyíltan homofóbb és másság-ellenes tartalamakat közzétevő oldal október 28-a óta nem működik.



Meseország mindenkié – egy gyerekkönyv körüli botrány krónikája című összefoglaló cikkünk az esetről

A „Meseország mindenkié” című könyv ledarálásáról elhíresült magyar országgyűlési képviselő közleményében arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy az internet sem mindenkié.Amíg ugyanis a mese szerinte csak a konzervatív nemzeti oldalé, addig a virtuális felület a balliberális cenzúragépezeté, amely most, a Mi Hazánk elnökének végleges letiltása után úgy tűnik, hogy a párt hivatalos oldalát sem engedi vissza a Facebookra.Dúró Dóra szerint hiába járt le az adminisztrátoraikra kirótt 30 napos büntetés, ezt követően sem állítható vissza oldaluk. A letiltásuk oka, állítása alapján, az 1956-os megemlékezésük plakátja.A Mi Hazánk elnökhelyettese „csak remélni tudja, hogy Brüsszel, Párizs és Berlin, valamint Gyurcsány Ferenc, azaz az ők vezetésével egyesült balliberális tömb is aggódik a jogállamért, amely ismét csorbult a Mi Hazánk Facebookról való kitiltásával”.Toroczkai László pártelnök több mint 207 ezer követővel rendelkező oldalát az európai parlamenti választások hajrájában törölték előzetes figyelmeztetés nélkül, azóta a pártelnök nevének leírásáért és arcának feltüntetéséért is tiltás jár, míg most a 83 ezer követővel rendelkező, hivatalos Mi Hazánk-oldal tűnt el” – jegyezte meg Dúró.Hozzátette, ahogy Toroczkai tiltása esetében, úgy most is pert indít a Mi Hazánk a Facebook ellen, szimpatizánsaikat pedig arra kérik, hogy honlapjukon jelentkezzenek vagy iratkozzanak fel a hírlevelükre, hogy semmilyen „balliberális multicég ne akadályozhassa a kapcsolattartást a Mi Hazánk és a követőik között”.