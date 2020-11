Nevet változtat Fucking, mert annyiszor ellopták a helységnévtábláját

Nevet változtat a Fucking nevet viselő felső-ausztriai falu, aminek mindössze pár száz lakója van, mégis világhírű. Nyilván a neve miatt, ami miatt minden évben rengeteg turista érkezik ide. A helyiek közül pedig sokan éltek is a lehetőséggel, például az egyik vállalkozónál Fucking sört lehet vásárolni.



A gond a falu nevével csak az, hogy közülük sokan a falu helységnévtábláját is hazaviszik emlékbe. A település vezetésének pedig ebből elege is lett. A legegyszerűbb módszer, hogy a tábla-lopást megállítsák, a névváltoztatás. 2021. január elsejétől kezdve ezért Fucking falva hivatalos neve Fugging lesz. (Igaz, ennek a szónak is van az angol szlengben szexuális tartalma, de talán kevésbé lesz vonzó a táblatolvajoknak, mint a sokkal explicitebb Fucking.)A falu egyébként természetesen nem a szex után kapta a nevét. A helyi mítosz szerint egy Focko nevű nemesember alapította a települést a 6. században. Az első írásos emlék jóval későbbről, a 11. századból ismert, ebben latinul Adalpertus de Fucigin a nemesúr neve. Maga a település első ismert neve Vucchingen, ez alakult át az évszázadok során Fukchinggá, Fugkhinggá, majd a 18. században Fuckinggá, amit természetesen nem úgy kell ejteni, ahogy az angol hasonló alakú szót, hanem kb. fukkingnak. Az -ing pedig egy ónémet toldalék, és nagyjából azt fejezi ki, hogy emberek egy csoportja a szótőhöz tartozik. A Fucking tehát körülbelül annyit tesz, hogy „Focko emberei”, illetve nyilván a hely, ahol ezek az emberek laknak. Az új névválasztásban bizonyára szerepet játszott, hogy hangzásában illeszkedjen a múlthoz. (telex/hírszerk./politico)