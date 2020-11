MTVA-botrány: számon kérték a számon kérőt a kiszivárgott hangfelvételek ügyében

A Közszolgálati Közalapítvány egyik ellenzéki kurátora járt így, ugyanis a testület szerint minden rendben van, azt pedig kikérik maguknak, hogy bárki is politizáljon az MTVA-nál - írja a 24.hu.



nem az ellenzéki összefogást támogatják

A képen Bende Balázs látható. Forrás: Szabad Európa

Ha ez a kijelentés valakit váratlanul ér, az most menjen haza.

ha támogatja, az azt jelenti, hogy ennek megfelelően dolgozunk mindannyian

A jövőben olyan kérdés sincsen, hogy milyen anyagot szeretnék kérni. Olyan kérdés sincsen, hogy hogyan kell megírni azt az anyagot.

A levelet Kunhalmi Ágnessel közösen jegyezték, és szintén a köztévés botránnyal kapcsolatos kérdések voltak benne, amelyeket a Médiatanácsnak címeztek. Kránitz szerint nem nyilatkozat volt, hanem kérdések.

A portál elmondása alapján a közmédiát felügyelő Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának három, ellenzék által delegált tagja közösen nyújtott be javaslatot, azt kérve, hogy a testületet forduljon kérdésekkel a Közszolgálati Testülethez, amely a közszolgálati alapelveket felügyeli.A kérdések aáltal nyilvánosságra hozott hangfelvételekről szóltak, amelyek bemutatják, milyen szerkesztési elvek szerint működik a köztévé Magyarországon. Ezekről arészletesen beszámolt a Hangfelvételek szivárogtak ki arról, miként megy a szerkesztői munka a magyar köztévénél című cikkünkben.Mint írtuk,, az M1 vezető szerkesztője a tavalyi EP-választási kampány előtt a többi között arról beszélt a felvételen:(Bende Balázsról és a hangfelvételekről bővebben ITT olvashat, a Szabad Európa cikkében.)A nyolctagú testület, amelynek három tagját az ellenzék, három tagját a Fidesz, két tagját pedig a Médiatanács adja, 5-3 arányban leszavazta a javaslatot, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) által delegált kurátor a lapnak azt nyilatkozta, önmagában már az is meglepő volt, hogy napirendre került a javaslat, de később az is kiderült, hogy miért. A kurátorok ezután előálltak egy másik határozati javaslattal, amelynek a lényege az volt,hogy a közmédiában minden rendben van (!), a szerkesztés független (!), az MSZP-s kurátort viszont figyelmeztetésben részesítették (?), mert közösen írt alá egy levelet az MSZP társelnökével. Azaz azért, mert a közösen aláírt levéllel pártpolitizált.