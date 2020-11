Donald Trump átadja a Fehér Házat, ha az elektori kollégium Bident választja

Donald Trump átadja a hatalmat az elnökválasztást megnyerő Joe Bidennek, ha az elektori kollégium a demokrata politikust választja meg az Egyesült Államok következtő elnökének - írja a Guardian.



A hivatalban lévő elnök erről a Hálaadás napján tartott sajóttájékoztatóján beszélt. Természetesen azt is megjegyezte, ha az elektori kollégium Bident választja, akkor hibát követ el, mivel csalás történt a választáson.Az egyes államok választott küldötteiből álló elektori kollégium december 14-én szavaz a következő elnök személyéről. Az amerikai törvények szerint ugyanis ezt megelőzően, legkésőbb december 8-ig hitelesíteni kell a választási eredményeket, és rendezni a vitás kérdéseket.Az elektori kollégium döntésének december 23-ig kell megérkeznie a kongresszusba, ami január 3-án ül újra össze, és január 6-án hivatalosan is szentesíti az elektori szavazatokat. Az elnököt pedig január 20-án délben iktatják be Washingtonban.Biden előnyét tekintve azonban új elnöke lesz az Egyesült Államoknak, ugyanis a jelenlegi állás: 306-232 arányban Biden javára dőlt el. Mint ismeretes a győzelemhez 270 elektorra van szükség. (A demokrata jelölt több mint 5 millió szavazattal kapott többet, mint Trump.)Ez volt az első alkalom az elnökválasztás óta, hogy Trump erre az újságírói kérdésekre is válaszolt. Amikor azonban az egyik újságíró rákérdezett, mi alapján állítja, hogy csalás történt, Trump azt mondta: “Ne beszéljen így velem, az Egyesült Államok elnöke vagyok. Soha ne beszéljen így az elnökkel.” Arra sem válaszolt, hogy részt vesz-e Joe Biden beiktatásán január 20-án.Trump a november 3-án rendezett elnökválasztás óta következetesen azt állítja, hogy elcsalták a szavazást, vereségét sem volt hajlandó elismerni.Az általa vélt csalást azonban sem ő, sem jogászai sem tudták alátámasztani, ellenben azt követelték, hogy több millió érvényes levélszavazatot utasítsanak el. A beadott jogi keresetei azonban mind visszapattantak a bíróságokról. A republikános politikusok közül többen azonban felszólították, hogy az ország érdekében minél előbb kezdődjön meg a hatalom átadása.Ez ügyben a héten tett már egy fontost lépést Trump: miután Michigan állam választási bizottsága hétfőn hitelesítette Biden győzelmét, az Egyesült Államok Általános Szolgáltatások Igazgatóságának (GSA) vezetője levélben szabad utat adott Biden munkatársainak a hatalomátadás megindításához, és egyben tudatta, hogy a hatóság biztosítja az anyagi forrásokat is a folyamathoz. Trump Twitteren közölte, jóváhagyta , hogy az illetékes kormányügynökség megkezdje a kormányzati hatalom átadásának-átvételének hivatalos eljárását.Eközben Biden nyilvánosságra hozta, hogyan néz majd ki a kabinetje, hétfőn hét kormánytagjelöltet, illetve főbb tisztviselőt jelentett be a volt alelnök. A jelöltek között van a magyar felmenőkkel rendelkező, aki a külügyminiszteri pozíció várományosa (és akiről a Transindex részletes portrét közölt ITT ). ( cnn telex.hu /hírszerk./ guardian