Fokozódik a helyzet Magyarország és Ukrajna között, bekérették a budapesti ukrán nagykövetet

Ukrajna budapesti nagykövetét kedden hívták be a magyar külügyminisztériumba, miután Grezsa István miniszteri biztos nem léphetett be Ukrajnába arra hivatkozva, hogy Magyarország „beavatkozott Ukrajna belügyeibe”.



magyar külügyminiszter videóüzenetében az ügy kapcsán felháborodását fejezte ki a történtek miatt, és tiltakozó levelet adott át az ukrán nagykövetnek, ugyanis mint mondta: derült égből villámcsapásként érte őket a hír, hogy a miniszteri biztost három évre kitiltották Ukrajnából.A külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy két és fél héttel ezelőtt telefonon beszéltukrán külügyminiszterrel, amely alkalommal az ukrajnai helyhatósági választásokból eredő feszültségek maguk mögött hagyására, a pozitív ügyekre, az együttműködésre és a közös sikertörténetek megteremtésében egyeztek meg. Ezzel szemben a miniszteri biztos kitiltása nem erre utalt Szijjártó számára, amit nagyon sajnált a külügyminiszter, mert állítása szerint Magyarország külügye mindig a jó szomszédi kapcsolatra törekedett Ukrajnával kapcsolatban, hisz ez az érdeke az Ukrajnában élő magyaroknak is.Szijjártó szerint a feszültségek akkor kezdődtek, amikor az ukrajnai magyaroktól elvették a magyarul tanulás és oktatás lehetőségét (még az előző ukrajnai külügyminiszter mandátuma alatt). Megjegyezte, abban bíztak, hogy az anyanyelven való tanulás jogát az új külügyminiszter által visszakaphatják a magyarok. Bár ez még nem történt meg, Szijjártó eddig bizakodó volt és Magyarország számos beruházással és támogatással segítette Ukrajnát és az ukrajnai magyarokat. Szijjártó Péter azt is elmondta: reméli, hogy Ukrajna egy nap visszatér a közös sikertörténetek és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés iránti vágyhoz.Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos mellett egy másik magas rangú magas beosztású magyarországi képviselőt is kitiltottak Ukrajnából.Az ukrán külügyminiszter október 26-án az Interfax ukrajinai hírügynökségnek nyilatkozva jelentette be, hogy Ukrajna két magas rangú magyar tisztviselőt is kitiltott az országból azzal az indokkal, hogy politikai propagandát folytatnak az ukrajnai helyhatósági választások során. Az október végén tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Ukrajna kész folytatni a konstruktív együttműködést Magyarországgal. Hozzátette azt is, hogy hasonló esetben ugyanolyan kemény választ adott volna bármely más ország is.A miniszteri biztossal azért a határátkelőn közölték a kitiltás tényét, mert Ukrajna törvényei nem teszik lehetővé, hogy előzetesen tájékoztassák a külföldieket a beutazási tilalomról, viszont mint írták, a döntés nem érinti az államközi kapcsolatokat. A beutazási tilalom csak az adott állampolgár cselekedeteivel kapcsolatos, amelyek konkrét törvénysértés jeleit tartalmazták.