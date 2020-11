Biden gondoskodni fog 11 millió dél-amerikai bevándorló állampolgárrá válásáról

Biden hivatalba lépésének első száz napján meg szeretné adni 11 millió dél-amerikai bevándorló állampolgárnak a lehetőséget, hogy amerikai állampolgárrá válhasson és nem tervez nyomozást indítani Trump ellen.



Erről, az Amerikai Egyesült Államok 46. elnöke az NBC tévécsatornának adott hosszú interjújában beszélt. Az interjúban főleg a hivatalátadás folyamatáról, és a Biden-adminisztráció eddig bejelentett fontosabb tisztségviselőiről kérdezték, de beszélt arról is, melyek lesznek a hivatalba lépésének első és legfontosabb intézkedései.Biden beiktatása után egy új bevándorlási törvény benyújtását tervezi, ami 11 millió tisztázatlan státuszú, első sorban dél-amerikai bevándorló amerikai állampolgárrá válásának folyamatát indítaná el. Az erről szóló törvénytervezetet a beiktatásától számított száz napon belül átküldi a kongresszusnak. Legfontosabb feladatai közé sorolta ugyanis a bevándorlási reform megvalósítását és a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek enyhítését célzó csomagterv elfogadtatását. Ígéretet tett rá, hogy jelentős mértékben megnöveli az Egyesült Államokba befogadandó menekültek számát.Mint ismeretes,elnöksége alatt az illegális bevándorlás témája különösen nagy hangsúlyt kapott, Trump ugyanis a mexikói határra falat, az illegális határsértők lábába pedig golyót szeretett volna látni. A hivatalban lévő republikánus elnök 15 ezer főben szabta meg az évente befogadható menekültek számát, Biden most azt ígérte, hogy ezt a kvótát évi 125 ezer főre emeli. Eltörli a Trump-kormányzat azon tiltó rendelkezését is, amelynek értelmében meghatározatlan időre felfüggesztették a beutazást azokból az országokból, amelyeket a terrorizmus melegágyának minősítettek.Az új elnök egységet kíván teremteni az amerikai közéletben, így nem csak a bevándorlási problémát oldaná fel, hanem az interjúban kitért arra a sokak által várt témára is, amely egy esetleges Trump elleni nyomozással járna. A megválasztott elnök viszont ezt a feltételezést cáfolta, mint mondta, nem tervez hivatalba lépése után nyomozást indítani Trump elnöksége idején esetlegesen elkövetett bűncselekményeinek kivizsgálására, ahogyan ezt sokan várják tőle. „Nem szeretném az igazságügyi minisztériumot eszközként használni, hogy a volt elnök bűnösségét bebizonyítsam” - mondta.Ugyanakkor Biden azt is elárulta, hogy a lehető leggyorsabban vissza szeretné vonni a Trump-elnökség néhány katasztrofális kimenetelű intézkedését. Például újra bevezetné azt az Obama-kormány idején életbe lépett, majd Trump alatt a szemétbe dobott környezetvédelmi szabályozást, ami arra kötelezi a nagy olaj- és gázipari cégeket, hogy kitermelőhelyeiken tegyenek meg mindent a termelés során a levegőbe kerülő, erősen üvegházhatású metán befogásáért. Szerinte azzal, hogy Trump eltörölte a környezetvédelmi szabályozást, hozzájárult a klímaviszonyok romlásához.Az interjúban Biden megerősítette, hogy megkezdődött a hatalom átadásának folyamata, s a jelenlegi elnök nemzetbiztonsági csapata már meg is kereste az ő munkatársait. Korábban - még kedden délután - újságíróknak azt is megerősítette, hogy naponta megkapják majd a szigorított titkosítású hírszerzési jelentéseket is.