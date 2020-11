„Az anya nő, az apa férfi” - tüntetni fognak Brüsszelben a magyarországi alaptörvény módosítása ellen

Az igazságügyi miniszter által benyújtott módosítások kimondják például, hogy "az anya nő, az apa férfi. " Egy másik törvényjavaslattal pedig lényegében a házasság meglétéhez kötnék az örökbefogadást.



A tüntetést a Solidarity Action Brussels nevű szervezet ésaktivista szervezi és a Momentum támogatja. Rémy Bonny aktivistaként és kutatóként is a melegjogok kelet-európai helyzetével foglalkozik, Magyarországon is végzett kutatást, illetve adott tanácsokat helyi szervezeteknek.Azért döntött a tüntetés mellett, tájékoztatta a sajtót az aktivista, mert a magyar kormánypárt a koronavírus-járványt figyelemelterelésre kihasználva módosítaná az alkotmányt a melegjogok elleni támadásra. Az első hullám alatt a parlamenti többség megtiltotta a nemváltás lehetőségét. Most pedig az alaptörvényt is módosítanák - írta Bonny." - fogalmazott Rémy Bonny.Az aktivista szerint "a mostani az utolsó esély arra, hogy Európa és a magyarok kiálljanak a demokráciáért és az alapvető jogokért. Egy értékek nélküli Európát nem hívhatunk uniónak".