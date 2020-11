A Telex lebuktatta George Clooney-t és bemutatta „botrányoktól hemzsegő, titkos életét”

Kedden írtunk arról, hogy George Clooney arra a napra vár, amikor Magyarország újra rátalál arra, ami egykor volt. Clooney ugyanis egy interjúban bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Magyarországát. Miután erre a kormánypárti sajtó reagált, és nemcsak Soros Györggyel, hanem Soros fiával is összeköttetésbe hozta, a világhírű színész nyílt levelet írt válaszul, amelyben egyszerre bírálta a kormánymédiát és felhányta azt, hogy Soros azon kívül, hogy jelentős támogatást nyújtott a szegények és a menekültek oktatására és jogi megsegítésére a világban, Orbán Viktor angliai tanulmányait is ő fizette. Aztán a kormánya egymillió dollárt fogadott el Sorostól, amikor Orbán Viktor a kommunizmus ellen küzdött. Azóta viszont sok minden megváltozott Magyarországon is, a színész szerint például Orbán hozzáállása a szabadsághoz és a menekültekhez.



viszont nem hagyta annyiban az Orbán-kormány sértegetéseit és utánajárt annak, hogy George Clooney sorosista kapcsolatain kívül még mit titkolt el a nyilvánosság elől. A válasz meglepő és sokkoló! A Telex videó-összeállítása következik: