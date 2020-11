George Clooney: várom a napot, amikor Magyarország újra rátalál arra, ami egykor volt

A világhírű színészek általában új filmjükkel kerülnek be a hírekbe, George Clooney viszont a magyarországi (és a nemzetközi) sajtóba most nem a The Midnight Sky miatt került rivaldafénybe, hanem politikai kijelentései miatt.



A világhírű színész ugyanis érzékeltetni szerette volna a világban tapasztalható dühöt és gyűlöletet a film kapcsán készített interjúban, erre pedigMagyarország miniszterelnökét hozta fel példaként. A kormányhoz közeli sajtónak több se kellett, a színész azonnal a figyelem középpontjába, vagyis ebből a szempontból nézve a kormánysajtó kereszttüzébe került. Nyilván, előkerült(és Soros fiának) neve is az ügy kapcsán.Clooney azonban a személyét ért vádaktól nem ijedt meg, helyette inkább kitálalt, legalábbis, ami Magyarország helyzetét illeti, hogy alátámassza interjúban tett állítását. Egy nyílt levelet is megfogalmazott, amelyet a Telex.hu-hoz juttatott el egy olvasójuk (és amelynek forrását az Index szervezeti kultúrájának utódja le is ellenőrzött).A Telex által magyarra lefordított közlemény első soraiban a színész visszaszól a kormányközlei orgánumoknak, mondván: nem is számít arra, hogy a válaszát a magyar híroldalak nagy része lehozná, mert azokat az orbáni rezsim vagy közeli szövetségeseik tulajdonolják és működtetik. De azért lesz visszhangja - tette hozzá.A színész reagál az őt ért vádakra is, többek között az Origó által említett Soros általi befolyásolásra is, ami szerinte nem igaz. Soros Györggyel egyszer találkozott egy menekültválságról szóló ENSZ-tanácskozáson az amerikai elnökkel együtt, a fiával pedig egy davosi eseményen futott össze. Ebben pedig ki is merült a kommunikációm Soros Györggyel. Hozzátette, Soros jelentős támogatást nyújtott a szegények és a menekültek oktatására és jogi megsegítésére a világban.„Orbán úr ugyanezt érzékelhette 1989-ben, amikor Soros úr fizette az angliai tanulmányait. Aztán a kormánya egymillió dollárt fogadott el Soros úrtól a régi szép időkben, amikor Orbán Viktor a kommunizmus ellen küzdött” – szúrt oda a színész. Ugyanakkor megjegyezte:“Szégyellném magam, ha nem szólalnék fel nyilvánosan az efféle a tekintélyelvűség ellen, amelyben az Orbán-rezsim az ellenőrzése alá vonja a médiát, a cégeket drákói adószabályoknak veti alá, elhallgattatja a szabad sajtót, csak az ő engedélyükkel fotózható a drótkerítésük, démonizálja a jogfosztottakat, és a szélsőjobb felé kacsintgat. Mintha 1956 soha nem történt volna meg, amikor a világot elárasztották a szovjet uralom elől menekülő magyar menekültek. Nagyon kedvelem a magyar embereket. Az 1980-as évek elején voltam ott először, amikor még a Szovjetunió része volt. A 2000-es évek elején tértem vissza, és a Dunaparton sétálgattam. Akkoriban Magyarország a Szovjetunió bukása után elért demokratikus siker ékes példájának látszott"” - írta George Clooney.„Várom a napot, amikor Magyarország újra rátalál arra, ami egykor volt” – e szavakkal zárta a közleményt . ( telex.hu /hírszerk.)