Biden szabad utat kapott a hatalomátvételhez – amit Trump is jóváhagyott

Washingtonban hivatalosan is megkezdődhet a hatalomátadás folyamata - erről az illetékes amerikai szövetségi hatóság vezetője levélben értesítette Joe Biden demokrata párti elnökjelöltet hétfőn este.



What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Miután hétfőn délután Michigan állam választási bizottsága hitelesítette Biden győzelmét, az(GSA) vezetője,a levélben szabad utat adott Biden munkatársainak a hatalomátadás megindításához, és egyben tudatta, hogy a hatóság biztosítja az anyagi forrásokat is a folyamathoz.hivatalban lévő amerikai elnök jóváhagyta, hogy az átadás-átvételért felelős kormányügynökség megkezdje a kormányzati hatalom átadásának-átvételének hivatalos eljárását - tudatta maga Trump aen magyar idő szerint kedden hajnalban.Azt írta: "nemzetünk érdekében javaslom Emilynek és munkatársainak, hogy tegyék meg azt, amit meg kell tenniük a (hatalomátadási) protokollnak megfelelően".Majd hozzáfűzte, hogy

"a munkatársaimnak is azt mondtam, hogy ugyanígy cselekedjenek"

Az elnök egyúttal megköszönte Emily Murphynek és a hatóságnak a munkáját, odaadását, lojalitását.Murphy "zaklatásnak, fenyegetésnek és visszaéléseknek volt kitéve, s nem szeretném, hogy ez ismét megtörténjen vele, a családjával és a GSA munkatársaival" - írta.Trump egy másik mikroblogbejegyzésben azt is leszögezte, hogy "erőteljesen folytatja" a küzdelmet, s úgy hiszi, hogy eredménnyel jár majd.A hatalomátadási folyamatot Biden részéről levezénylő csoport vezetője, Yohannes Abraham hétfőn este közleményben jelentette be, hogy már meg is kezdték az egyeztetéseket a szövetségi kormányzat tisztségviselőivel, elsősorban a koronavírus-járvány ügyében és nemzetbiztonsági kérdésekről.Az elnök jogászcsapata a michigani elnökválasztási eredmények hitelesítése után azt közölte: a hitelesítés "egyszerű eljárásjogi szabály", és a keresetekkel folytatja a jogi küzdelmet.A georgiai választási hatóságok hétfőn este bejelentették: a szavazatok ismételt újraszámlálását kedden kezdik meg, és csütörtökön helyi idő szerint éjfélkor fejezik be. Abban az államban is Biden vezet.