Joe Biden a félig magyar származású Antony Blinkent nevezi meg az Egyesült Államok külügyminiszterének

Joe Biden demokrata párti elnökjelölt várhatóan Antony Blinkent nevezi majd meg külügyminiszter-jelöltjéül – jelentette a Bloomberg News hírügynökség vasárnap későn este.



A most 58 éves Antony Blinken márelnöksége alatt az egyik legfontosabb külügyekkel és nemzetbiztonsággal foglalkozó háttérember volt, az idei kampányban pedig Joe Biden külpolitikai tanácsadójaként dolgozott. A külügyminiszteri posztra rajta kívül másik esélyeskéntvolt nemzetbiztonsági főtanácsadót emlegetik. Rice a napokban újságíróknak nyilatkozva "nyitottnak" mondta magát e jelölésre.Antony Blinken édesapja,Magyarországon volt amerikai nagykövet a kilencvenes években (1994 és 1997 között). Édesanyja féli magyar származású. 2005 decemberében a Közép-Európai Egyetem (CEU) Nyílt Társadalom Archívumát (OSA) Blinken szüleiről nevezték el. Az intézmény működéséhez hozzájáruló nagy összegű adománykat megköszönve az intézmény hivatalos neve azóta Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum Internetes honlapján hétfőre virradóra ais azt jelentette, hogy Biden Blinken mellett dönt. A lap "a globális szövetségek" híveként írta le Blinkent, megjegyezve, hogy ő Joe Biden legközelibb külpolitikai és nemzetbiztonsági tanácsadója., Biden kommunikációs tanácsadója vasárnap a Fox televíziónak nyilatkozva - kérdésre válaszolva - közölte, hogy Joe Biden kedden hozza nyilvánosságra a várható kormányzata tagjainak névsorát.Hasonlóképpen nyilatkozott, Biden leendő kabinetfőnöke is az ABC televízióban., Biden egyik tanácsadója, a CNN televízióban, szintén vasárnap, arról beszélt, hogy a leendő Biden-kormány "sokszínű lesz". Úgy fogalmazott: a Bidenre és alelnökjelöltjére, Kamala Harrisre szavazók között "vannak progresszívek, mérsékeltek és republikánusok is, jóllehet, az amerikaiak túlnyomó többsége nem e meghatározások szerint gondol önmagára". Hozzáfűzte: a várható kormányzat tükrözi majd Amerikát."Vagyis ez ideológiai sokszínűséget jelent majd, s (Biden) azt szeretné, hogy többféle felfogású ember üljön az asztal körül" - mondta., az Egyesült Államokban radikális baloldalinak számító nézeteiről ismert vermonti független szenátor még pénteken az AP amerikai hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt: "számomra teljesen egyértelmű, hogy a progresszív nézeteknek helyet kell adni a Biden-kormányzatban". Nyilatkozatát elemzők úgy értékelték, mint nyomásgyakorlást Joe Bidenre.