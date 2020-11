Nemzetközi járványügyi egyezményt sürget az EU, mivel a WHO nem felelt meg az elvárásoknak

Erről Charles Michel, az Európai Tanács elnöke beszélt a világ 20 legbefolyásosabb országát tömörítő G20-ak megbeszélésén. Az online tanácskozáson javaslatot tett arra, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az egyezmény minél hamarabb megszülessen és hatályba léphessen.



„Egy nemzetközi egyezmény hatékony lenne a jövőbeli esetleges járványok megelőzésében, és hozzájárulhatna ahhoz, hogy gyorsabban és összehangoltabban lehessen ezekre reagálni. Minden országgal tárgyalni kéne ez ügyben, valamint be kellene vonni az ENSZ szervezeteit, továbbá az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) is. A WHO lenne továbbra is az alapköve az egészségügyi veszélyhelyzetek globális kezelésének, egy nemzetközi egyezmény pedig erősítené, kiegészítené ezeket az erőfeszítéseket” – mondta Charles Michel.A G20-ak videokonferenciájáról kiadott közlemény itt olvasható Több ország, köztük au USA képviselője is keményen bírálta a WHO-t. Az Egészségügyi Világszervezet ugyanis szerintük nem látta el megfelelőképpen a feladatát. Főként a koronavírus-járvány kezdetén, amikor elmulasztotta időben figyelmeztetni az országokat azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyeket hordoz magában a Kínából indult kór.A találkozón részt vett 20 ország képviselője ígéretet tett arra, hogy „minden erejükkel azon lesznek”, hogy biztosítsák a vírus elleni oltás méltányos elosztását globális szinten. Továbbá az is szerepel a közleményükben, hogy támogatni fogják azokat a szegényebb országokat, melyek gazdaságát nagymértékben érintette a járvány. (g4media.ro, hírszerk.)