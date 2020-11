Meghalt Mihály Tamás, az Omega basszusgitárosa

73 éves korában elhunyt Mihály Tamás, az Omega együttes Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas basszusgitárosa.



Benkő László halálhírét alig dolgozta fel az Omega zenekart ismerő és szívébe záró közönség, pár napra rá Mihály Tamás is elhunyt. Benkő az Omega együttes billentyűse, zeneszerzője szerdára virradó éjjel, 77 éves korában rákbetegségben halt meg.Mihály Tamás halálhíréről a zenekar szintén Facebook-oldalán értesítette közösnégét, mint írták: „Meghatározó alakja volt a hazai rockzenének, az Omega mellett szólólemezei és színpadi művei is maradandóak. Emlékét örökre megőrizzük!”Mihály zenész családból származott, apja, az operaház vezetője volt. Ő maga is klasszikus zenét tanult a zenei konzervatórium gordonka-szakán. Ott ismerte megt. Játszott a Scampolo és a Non-Stop együttesekben, majd 1967-benhelyére csatlakozott az Omegához. Az egyik próbára elhívta Pressert, aki kezdetben külsős zeneszerzőként komponált számukra dalokat, majd egy évvel később teljes jogú taggá lépett elő. Ők voltak az együttes első képzett zenészei, nagyban hozzájárultak, hogy az Omega a magyar beategyüttesek élvonalába kerüljön.Első szerzeménye az együttesben a Spanyolgitár legenda, amelyet ő maga is énekelt. Ezen kívül az első Omega-album, az angol nyelvű Omega Red Star from Hungary dalainak többsége is az ő hangján hallható, mert az énekesnem tudott kiutazni Angliába a felvételre. Koncerteken az eredetileg Presser Gábor énekével felvett Tízezer lépést szokta Kóborral duettben énekelni. Presser kilépése után a legtöbb Omega-dalt ő írta (mellett), köztük olyan remekműveket, mint a Szvit vagy a Nem tudom a neved.