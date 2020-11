Pfizer-vezér: engedélyezés esetén órákon belül megkezdődhet a vakcina forgalmazása

A Pfizer a hatósági engedélyezés után néhány órával megkezdheti az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcina forgalmazását - mondta csütörtökön a gyógyszeripari óriásvállalat vezérigazgatója.



a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: a cég néhány napon belül világszerte kérvényezni fogja az illetékes felügyeleti szervektől az oltóanyag forgalmazásának engedélyezését, és készen áll az első 20 millió, már elkészült adag azonnali kiszállítására azokba az országokba, amelyeknek a hatóságai megadják ehhez a hozzájárulást.Hozzátette: a gyártás jelenleg is folyamatos, és az év végéig 50 millió, 2021-ben 1,3 milliárd adag koronavírus-vakcina készül.Bourla közölte: mindez azt jelenti, hogy már látszik az a fény az alagút végén, és a jövő év második felére már egész más lesz a járványhelyzet, mint most."Legyünk türelemmel, és ennek az egésznek hamarosan vége lesz" - fogalmazott a Pfizer vezérigazgatója.A minap a vakcina kidolgozásában részes másik cég, a BioNTech vezetője is azt mondta, hogy már jövő nyáron sokkal jobb lesz a járványhelyzet, mint most, jövő télre pedig teljesen visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.professzor, a BioNtech társalapítója és vezérigazgatója a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta: a Pfizerrel közösen kifejlesztett oltóanyag már akkor is drámai mértékben csökkentené a koronavírus-járvány terjedését, ha nem 90 százalék feletti, hanem 50 százalékos lenne a hatékonysága.A Pfizer és a BioNtech gyógyszergyártó csoport e hónap elején bejelentette, hogy közösen kifejlesztett oltóanyaguk hatékonysága az addigi klinikai próbák és vizsgálatok eredményei alapján meghaladja a 90 százalékot.A Pfizer e héten közölte, hogy a végleges hatékonysági mutató ennél is jobb, eléri a 95 százalékot.A Sky Newsnak adott csütörtöki interjúban a Pfizer vezérigazgatója kijelentette: a cég napokon belül világszerte elkezdi az engedélyeztetéshez szükséges információk átadását a felügyeleti hatóságoknak, és onnantól e hatóságok döntésén múlnak a továbbiak. "Célunk az, hogy amint megadják az engedélyt, pár órán belül megkezdjük a szállítást" - mondta Albert Bourla.Hozzátette: minél gyorsabban adja meg a forgalmazási engedélyt egy-egy ország, annál hamarabb hozzájut a vakcinához.A Pfizer vezérigazgatója szerint az etikai meggondolások is azt diktálják, hogy ha egy ország a többieknél előbb jut döntésre, akkor állampolgárai rögtön hozzájussanak az oltóanyaghoz, mivel minden egyes nap életeket jelent.brit miniszterelnök legutóbbi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a brit kormány már 40 millió adagot megrendelt a Pfizer-BioNTech oltóanyagból.Johnson szerint Nagy-Britannia ezzel a nemzetközi mezőny első vonalában lesz az egy főre jutó oltóanyag-mennyiséget tekintve, és ha a Pfizer-BioNTech vakcina az összes szigorú biztonsági ellenőrzésen túljut, a brit kormány az állami egészségügyi szolgálat (NHS) vezetésével elkezdi az oltóanyag országos terjesztését.Részletek említése nélkül hozzátette, hogy a kormány további 300 millió adagot rendelt öt más, fejlesztés alatt álló vakcinából.