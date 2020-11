Lemondott a dán agrárminiszter, mivel illegálisan rendelte el 17 millió nyérc leölését

Benyújtotta ma a lemondását Mogens Jensen dán agrár- és élelmezésügyi miniszter, mivel állítása szerint megszűnt a politikai támogatottsága. Ennek oka pedig az, hogy törvénytelen módon rendelte el az országban tartott kb. 17 millió nyérc leölését.



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

A tárcavezető két héttel ezelőtt adta parancsba a mészárlást, és a terve kivitelezéséhez mozgósította a katonaságot és a rendőrséget is. A kb. 1 100 dán farmer, akik a nyérceket a bundájukért tenyésztették, azzal vádolta a minisztert, hogy veszélybe sodorja a megélhetésüket. Holott a kormány azt ígérte nekik, hogy kárpótlást kapnak. Amint arról beszámoltunk , az állatok milliószámra történő leölését (nemcsak Dániában, hanem más északi országokban is) azzal indokolták, hogy kifejlődött bennük egy új koronavírus mutáció, mely – ha elterjed – veszélyeztetheti a tervezett oltási kampányok sikerességét.A dán kormány egyébként módosított az álláspontján: egy kedden szétküldött dokumentumban már nem parancsolják, csak kérik a nem fertőzött farmokon az állatok leölését. Arra is ígéretet tettek, hogy megteremtik a jogszabályi környezetet is ahhoz, hogy általános irtást rendeljenek el.Az állatjóléti szervezetek eközben abban reménykednek, hogy egy ilyen csapás után talán újra sem indul az iparág.