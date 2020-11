Trump kirúgta a kiberbiztonsági hivatal igazgatóját, aki szerint nem volt választási csalás

Twitteren jelezte a nagyvilág számára Donald Trump amerikai elnök, hogy kirúgta Chris Krebset, a kiberbiztonsági hivatal igazgatóját, mivel ő azt állította, hogy a 2020-as elnökválasztás során nem történt informatikai csalás, és „ez volt az egyik legbiztonságosabb szavazás”.



The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...