Fidesz: mi nem véleményezzük a sajtót

A múlt héten kirobbant MTVA-botránynak újabb fejleményei vannak, a Parlamentben alakult ki kisebb szócsata az ügy kapcsán – tudósít a Szabad Európa.



párbeszédes képviselő azt kérdezte a fideszes államtitkároktól, hogy

„Ma már elment az üzenet, az utasítás a közszolgálati tévébe a kommunikációs osztályról, hogy milyen propagandát kell nyomni?"

Erre, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy másokkal ellentétben ők nem tartják fontosnak a szerkesztőségek munkájának véleményezését, és hogy a magyar sajtó nagyon sokszínű, mindenki megtalálhatja a maga ízlésének megfelelő médiumokat, ez pedig a véleményszabadság lényege.A Párbeszéd képviselője ekkor felvetette,

hogy a közszolgálati rádió és televízió mégiscsak mindenkié kellene legyen

, erre Dömötör:„nem mi rontottunk be egy szerkesztőségbe számon kérni egy újságírót, mert nem tetszett önöknek, amit írt. Nem mi vonultunk be a tévészékházba, követelve azt, hogy olvassanak be valamiféle nyilatkozatot, ráadásul még le is buktak az előre eltervezett színjátékkal".Majd azt is elmondta, hogy kérdezzen rá, Budapest polgármesterénél is, hogy miért akarja az ingyenes lapokat felügyelni."Na, az a cenzúra, lépjenek fel ellene!" - mondta az államtitkár.A Szabad Európa múlt héten közzétett anyagában hangfelvételeket szivárogtattak ki arról, hogy miként utasítják a szerkesztők a köztévé munkatársait: „ebben az intézményben nem az ellenzéki összefogást támogatják" – hangzott el többek között ez a kijelentés.