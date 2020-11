Amerikai elnökválasztás: Georgiában több ezer számlálatlan szavazatra bukkantak

2600 olyan szavazatot találtak Georgiában, amelyet eddig nem számoltak be az amerikai választás eredményébe. Az álhírek és gyanús információk valóságtartalmát ellenőrző Snopes jelezte: ezúttal valódi hírről van szó - írja a hvg.hu., a The Atlanta Journal Constitution nyomán.



A georgiai Floyd megyében főkéntot támogatták az újonnan megszámolt voksok, az elnök ezáltal ezzel mintegy 800 szavazattal közelebb kerülthez. A győztesnek hirdetett demokrata jelölt azonban még így is 14 ezer szavazattal vezet a déli államban. Ráadásul ha valami óriási meglepetés folytán Trump fordítana is Georgiában az újraszámlálás után, akkor is Biden nyerné az elnökválasztást.Donald Trump még mindig nem hajlandó elfogadni a vereségét, és választási csalást kiált. A mostani az első eset, hogy ha nem is csalásra, de olyan hibára találtak bizonyítékot, amellyel a távozó elnök szenvedett kárt.A georgiai szavazást felügyelőazt nyilatkozta: nem a szavazatszámlálókat segítő gépekkel volt a hiba, valaki egyszerűen nem végezte el megfelelően a munkáját. Fel is szólította a megyei választási iroda vezetőjét, hogy mondjon le. (hvg.hu/hírszerk.)