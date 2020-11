A Moderna vakcinája szinte 95 százalékosan hatékony, akár már decemberben is piacra dobhatják

A legfrissebb hírek szerint az amerikai Moderna gyógyszergyártó koronavírus elleni oltásanyaga a vártnál hatékonyabbnak bizonyult, miután 30 ezer önkéntesen végeztek el kísérleteket.



A gyógyszergyártó december második felében kezdheti a gyártást, miután megkapta az amerikai hatóságok jóváhagyását – mondta, az Amerikai Egyesült Államok fő járványügyi szakembere.Az Európai Bizottság egyébként a múlt hónapban szerződést írt alá a Modernával, hogy több száz millió oltást juttasson a tagállamokhoz, miután azt jóváhagyják.A Moderna bejelentése egy héttel azután érkezett, hogy a Pfizer - BioNTech társulás is hatékony vakcináról számolt be a sajtó előtt. Egyébként mindkét társaság ugyanazzal a technológiával készítette az oltásanyagokat, a különbség a kettő között főleg a tárolási lehetőségekben mutatkozik: míg a Pfizer oltóanyagának mínusz 70 Celsius-fokos hőmérsékletre van szüksége, a Moderna által fejlesztett oltóanyag mínusz 4 Celsius-fokon is tárolható.