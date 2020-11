BRÉKING: Óriási tűzvész pusztított a Piatra Neamț-i kórház intenzív osztályán, 12 halálos áldozata van már!

Tűz ütött ki szombat este a Piatra Neamţ-i megyei kórház intenzív osztályán. A Neamţ megyei katasztrófavédelmi felügyelőség sajtószóvivője, Irina Popa szerint az osztályon kezelt tíz beteg életét vesztette, hat másik páciens pedig válságos állapotban van. Nelu Tătaru egészségügyi miniszter még szombat este a helyszínre ment. Az alábbiakban kronológikus sorrendben olvashatják a tragédia kitörésétől kezdődően beérkező friss információkat.



Tűz ütött ki a Piatra Neamț-i kórház intenzív osztályán, ahol gyakorlatilag minden ágy foglalt. A tűzoltóság maximális riasztást rendelt el, és 5 tűzoltóegység máris a helyszínen van, ahol a tüzet oltják.Az okokról egyelőre még nem tudni semmit, a kivizsgálás és a baleset pontos körülményeinek feltérképezése a tűzoltás befejezése után fog elkezdődni. Egyelőre nem tudni azt sem, hogy az intenzív osztályon lévő betegekkel mi történik.-----------------

FRISSÍTÉS 1:

, a megye prefektusa megerősítette az értesüléseket, miszerint eddig 6-7 haláleset következett már be a tűzvész miatt, és további személyeknek égési sérüléseik vannak, ezek között betegek és kórházi személyzet is van, őket a Iasi-i kórházba szállítják. A tűzoltás továbbra is zajlik, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség igazgatója koordinálja az oltási és mentési munkálatokat.----------

FRISSÍTÉS 2:

A megerősített hét haláleseten kívül két másik, súlyos égési sérüléseket szenvedett áldozatról számolnak be a legfrisebb hírek, ezek közül az egyiknek nagyon alacsonyak a túlélési esélyei, a másik személynek, aki nem más, mint az ügyeletes orvos, másod és harmadfokú égési sebei vannak testének 80 százalékán. A Iasi-i kórházból mentőautók indultak Piatra Neamt felé, hogy el tudják szállítani a betegeket.Az intenzív osztály másik kórtermében, ahova csak a füst áramlott be, de nem volt tűz, további nyolc beteget ápoltak, most őket is átszállítják a Iasi-i kórházba.-------------

FRISSÍTÉS 3:

, a Piatra Neamt-i Megyei Kórház igazgatója a Mediafax hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az elhunyt páciensek mindahányan lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek voltak. Az ügyeletes orvos pedig életét kockáztatva próbálta megmenteni az egyik betegeket, aki most vele együtt válságos állapotban van.-----------



FRISSÍTÉS 4:

A Neamt megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője,a sajtónak elmondta, hogy a tüzet sikerült eloltani, nem terjedt át a kórház többi részlegére. A riasztási állapot továbbra is fennáll, most következik a helyzetfelmérés.Nelu Tataru egészségügyi miniszter útban van Piatra Neamt felé. Ő erősítette meg a sajtónak, hogy elhunyt a tűzvész nyolcadik áldozata is. ----------

FRISSÍTÉS 5:

A kórház által kibocsájtott közlemény szerint most már 10 halálos áldozata van a tűzvésznek. Az eddigi értesüléseket összesítve elmondható, hogy a tűz 18.30 órakor ütött ki a kórház második emeleti intenzív osztályán, ahol két nyolc-nyolc ágyas kórteremben 16 koronavírusos beteg volt elhelyezve. A két kórterem közül csak az egyik esett a lángok martalékává, az ott lévő betegek már mind meghaltak. Az ügyeletes orvos miközben menteni próbálta őket, súlyos égési sérüléseket szenvedett. A közlemény arra is kitér, hogy a kórházban ápolt betegek egy részét más kórházakba fogják szállítani, hogy azok a megfelelő kezelésben részesülhessenek, ezek között az egészségügyi egységek között van a Iasi-i, illetve a bârladi kórház. Az első felmérések azt mutatják, hogy a tüzet különböző orvosi felszerelések közötti rövidzárlat okozta.----------

FRISSÍTÉS 6: Nelu Tătaru: nem tudtam arról, hogy milyen helyzet van a Piatra Neamț-i kórházban



Az egészségügyi miniszter azt követően nyilatkozta ezt , hogy kiderült, a Piatra Neamt-i megyei kórház, ahol a tragédia történt, gyakorlatilag egy éve kézről kézre vándorol, kevesebb mint egy év leforgása alatt már nyolc igazgatója volt. A Libertatea összeállította a listát:

2019. december 18-ig -2019. december 19. - 2020. március 17. -Március 17. - április 3. -Április 3. - április 9. -Április 9. - május 17. -Május 17. - május 20. -Május 21. - október 8. -Október 28-tól -Micut 2020. október 28-án, szerdán nevezték ki a kórház élére, miutánvolt igazgató lemondott annak a botránynak a következtében, amikor kiderült, hogy több beteg egy egész éjszakán keresztül várakozott amíg megvizsgálták és beutalták őket.Micu Roman városának volt a polgármestere, azonban röviddel az idei önkormányzati választások előtt a prefektus felmentette funkciójából a PNL-s polgármestertt, miután az ANI, majd később két bíróság is megállapította, hogy Micu összeférhetetlen. Polgármesteri funkciója megmentése érdekében a városatya csatlakozott a PSD-hez, és a szeptember 27-i választásokon a PSD-PPU-SL listáján akart indulni, de a Központi Választási Iroda elutasította jelöltségét, mivel az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség egy 8 évvel ezelőtti összeférhetetlenséget és egy 2020. augusztus 3-tól kezdődő 3 éves eltiltást jelzett. A kórházmenedzseri munkakörhöz való hozzáférés érdekében is trükköt vetett be, néhány napra jogi tanácsadói posztra nevezték ki egy rendelet alapján, amelynek célja a sürgősségi időszakban történő felvétel volt - írja a G4media. A kórház menedzseri funkcióját legrövidebb ideig Marius Ghineț, egy temetkezési vállalat tulajdonosa töltötte be, aki mindössze három napot töltött az egészségügyi intézmény élén.--------------- Krízis-bizottság alakul Ludovic Orban kormányfő, Raed Arafat és Bogdan Despescu belügyi államtitkárok vezetésével. A bizottság koordinál minden tevékenységet, amely a Piatra Neamt-i kórházban kiütött tűzvész okozta válsághelyzet kezelésére irányul.Az súlyos égési sérüléseket szenvedett orvost először Iasiba szállítják, ahol felmérik az állapotát, majd onnan k atonai repülővel viszik a bukaresti Floreasca kórházba. További hat betegnek súlyos az állapota.---------

A Legfelső Semmítő és Ítélőszék mellett működő ügyészség fogja kivizsgálni az ügyet

.Az ügyet eredetileg a Neamţ Törvényszéke melletti ügyészségnél vették nyilvántartásba, amelyet hivatalból értesítettek, és elrendelték a kivizsgálást az ügyben, gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával ismeretlen tettes ellen. Innen vette át a nyomozást a legfelsőbb ügyészség, nevezetesen az a, aki a Colectiv-tűzesetet és a giulești-i szülészeten történt tragédiát is kivizsgálta. A Digi 24 szerint Marius Iacob, a DNA volt legfőbb ügyészhelyettese, állítólag már Piatra Neamț felé indult.ügyész fogja segíteni a munkáját, aki szintén a Colectiv klubban történt tragédia egyik nyomozója volt.-----------

Egy újabb Colectiv-tragédiának vagyunk a tanúi, mondta Piatra Neamt polgármestere, Andrei Carabelea



A városvezető is a helyszínre sietett, és elmondása szerint szemtanúja volt annak a végtelenül tragikus pillanatnak, amikor a tűvész áldozatai között egy férfi fölismerte az édesanyját.A román orvoskollégium sajnálatát és részvétét fejezte ki a sürgősségi kórházban történt esti tűzvész áldozatai hozzátartozóinak.„Az ügyeletes orvos kollégánkkal is együtt érzünk, aki nagyon súlyos égési sérüléseket szenvedett. A román egészségügyi rendszernek lábra kell állnia, és el kell kerülnie a további tragédiákat! A Giulești kórház szülészeti részlegén történt dráma, majd ez a tragédia a kórházak hiányos infrastruktúrájára hívja fel a figyelmet” - mutatott rá dr.professzor a közleményében.-------

Az első képek arról, hogy hogyan néz ki a tűzvész után az intenzív részleg!

Már 12-nél tart a halálos áldozatok száma

A hatóságok este 22 óra 20 perckor jelentették, hogy további két beteg elhunyt, azonban azt állítják, hogy e két haláleset nem hozható kapcsolatba a tűzvésszel, annak ellenére, hogy az intenzív osztály két másik pácienséről van szó. Az égési sérülésekkel nyilvántartott személyekről keveset tudni, az ügyeletes orvos kivételével, aki talán a legsúlyosabb állapotban van, még egy orvosról és két ápolónőről vannak hírek, akiket ugyanúgy a iasi-i kórházba fognak szállítani.-------

Az egészségügyi minisztérium átveszi a kórház felügyeletét

Nelu Tataru, az egészségügyi tárca vezetője nyilatkozta ezt, miután megérkezett a helyszínre, és felmérte a helyzetet. Elmondása szerint, mivel a kórház második emelete alkalmatlanná válta súlyos állapotban lévő betegek kezelésére, a harmadik emeleten fognak kialakítani egy részleget annak érdekében, hogy a megyei kórház továbbra is tudja fogadni azokat a koronavírusos betegeket, akik lélegeztetőgépre, oxigéntámogatásra szorulnak. Eddig 16 beteget tudott ellátni az intenzív részleg, ez sajnos most lecsökken 12-re, mondta a miniszter.---------