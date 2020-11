Az EU külső határait és a közös informatikai rendszert fogja erősíteni az új terrorizmus elleni stratégia

A terrorizmus elleni fellépés fokozásáról tanácskoztak az uniós belügyminiszterek. Az ügy a franciaországi és a bécsi merényletek után került napirendre.



A tervek szerint erősítenék az unió külső határait és a közös informatikai rendszert és fellépnének a gyűlöletkeltő internetes tartalmak ellen is. Az intézkedések fő indoka a franciaországi iszlamista erőszakhullám, illetve a bécsi terrortámadás."Tudjuk, hogy a franciaországi támadások esetében a terrorista szervezetek az interneten szólítottak fel bosszúra a Charlie Hebdo karikatúrák bemutatása után. Számomra ez megerősíti azt, hogy szabályozni és akadályozni kell az internetes terrorista tartalmakat” – mondta az unió belügyi biztosa, Ilva Yohansson.A miniszterek szerint fontos az adatok kölcsönös megosztása azért, hogy a tagországok rendvédelmi szervei gyorsan hozzáférjenek az információhoz."Én személy szerint azt az eszköztárat hiányolom, amellyel a polgárok, legyenek akár muszlimok, vagy nem muszlimok, felvehetnék a harcot a globális dzsihádizmus, az Al-Kaida és az Iszlám Állam befolyásával. Ezek ugyanis csak szélesítik a szakadékot az iszlám két oldala között. Véget kell vetnünk annak, hogy összekeverjük az iszlámot az iszlámizmussal, a dzsihádizmussal, a vahhabizmussal, és a terrorizmussal” – mondta egy francia kutató, Didier Leroy.A belügyminiszterek megvitatták az Európai Bizottság szeptemberben bemutatott migrációs stratégiáját is. A bizottság egyébként decemberben mutatja be az új terrorizmus elleni stratégiáját.