Trump megtartotta első nyilvános sajtótájékoztatóját a választások után

Először beszélt nyilvánosan a leköszönő amerikai elnök, Donald J. Trump, a téma azonban nem aválasztások elvesztése vagy a sokat hangoztatott választási csalások voltak, hanem a járvány. Trump világossá tette, hogy az elnökségéből hátralévő két hónapban ragaszkodni fog ahhoz az irányvonalhoz, amelyet eddig is követett.



Már több mint egy hete 100 ezer felett van a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma naponta az Egyesült Államokban, az egészségügyi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha Trump elutasítja a pandémiával szembeni agresszív fellépést, és a koordinált együttműködéstcsapatával, akkor elnökségének utolsó két hónapjában még drasztikusabban emelkedhetnek a számok.Ennek ellenére Donald Trump Fehér Ház Rózsakertjében tartott sajtótájékoztatón péntek este határozottan és többször leszögezte, hogy nem hoznak az amerikai gazdaság lezárását célzó döntést.„Ez a kormányzat nem fog elrendelni lezárásokat. Remélhetőleg, akármit hoz is a jövő, mert nem tudni, ki kormányoz majd, de az én vezetésem alatt nem lesznek lezárások” - jelentette ki Donald Trump.Elmondta még, hogy minden amerikai számára ingyenes lesz az amerikai Pfizer és a német BioNTech által fejlesztett és eddig 90% -ban hatékonynak bizonyult vakcina. Azt is hozzátette, hogy kormányzata majdnem 2 milliárd dollárral támogatta az oltóanyag kifejlesztését, és reményei szerint már jövő áprilisban széles körben be tudják oltani az amerikaiakat.A vakcinát még április előtt először az idősebbek, az egészségügyi állapotuk miatt veszélyeztetettek, és a frontvonalban dolgozók kapják majd meg.Ezzel az elnök lezártnak tekintette a sajtókonferenciát. Az újságírók nem tehettek fel kérdéseket.Az Amerikai Egyesült Államokban 11 millióhoz közelít a fertőzöttek száma, és már majdnem 245 ezren haltak meg a vírus következtében